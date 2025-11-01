Akcja „Znicz” i „Hiena Cmentarna”. Białostocka Straż Miejska pilnuje porządku wokół cmentarzy

1 listopada, 2025

Źródło: Straż Miejska w Białymstoku Źródło: Straż Miejska w Białymstoku

Nad bezpieczeństwem mieszkańców w trakcie Dnia Wszystkich Świętych i Zaduszek dba białostocka Straż Miejska, która rozpoczęła akcję „Znicz” i „Hiena Cmentarna”.

Strażnicy kontrolują przestrzeganie przepisów ruchu drogowego, zwłaszcza przez pieszych, dbają o porządek i bezpieczeństwo na drogach dojazdowych do cmentarzy, pomagają też kierowcom w znalezieniu miejsc parkingowych oraz informują o zmianach w organizacji ruchu.

– Wraz z akcją „Znicz” rusza także „Hieny cmentarna”. To działania mające na celu zwracanie szczególnej uwagi na złodziei, którzy kradną przyniesione na cmentarze wieńce, kwiaty czy znicze, a także osoby profanujące groby czy pomniki, dokonujące rozbojów na osobach odwiedzających cmentarze oraz zakłócające spokój i porządek publiczny – mówi Krzystof Tyszka ze Straży Miejskiej w Białymstoku.

Straż miejska apeluje – jeśli wokół cmentarzy zauważymy podejrzanie zachowujące się osoby, poinformujmy o tym, dzwoniąc pod numer alarmowy 986 lub zgłośmy to bezpośrednio patrolującym strażnikom. (hk)