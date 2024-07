Akcja Straży Miejskiej w Białymstoku „Alkohol nie dla nieletnich”

2 lipca, 2024

Akcja „Alkohol nie dla nieletnich”, fot. Hanna Kość Akcja „Alkohol nie dla nieletnich”, fot. Hanna Kość

Straż Miejska w Białymstoku przez całe wakacje sprawdza sklepy pod kątem sprzedaży alkoholu zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości.

Kasjerka w sklepie na osiedlu Jaroszówka uważa, że kiedyś częściej nieletni próbowali kupować alkohol, teraz to już rzadkość.

– To jest oczywiste, że jak wchodzi młoda osoba to musi okazać dowód. Czasami pokazują jakieś zrzuty ekranów, że ktoś jest niby pełnoletni i dlaczego pani nie chce sprzedać na ten dowód. Ale już w tej chwili to jest rzadko, także myślę że młodzież chyba robi się bardziej świadoma – mówi sprzedawczyni.

Strażnicy przypominają, że sprzedaż alkoholu nieletnim jest przestępstwem, za co grozi wysoka grzywna i utrata koncesji alkoholowej. (hk)

Sklep na osiedlu Jaroszówka skontrolował starszy specjalista Marcin Fiedoruk ze Straży Miejskiej w Białymstoku: