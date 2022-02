Akcja Sterylizacja. Lecznice obniżają ceny zabiegów sterylizacji i kastracji

Luty 15, 2022

Białostocka Fundacja Kotkowo jak co roku w lutym organizuję akcję sterylizacyjną. W wybranych lecznicach nie tylko w Białymstoku, ale też i w okolicznych gminach będzie można skorzystać ze zniżek na zabiegi sterylizacji i kastracji.

– Wiele gabinetów w Białymstoku i w regionie obniżyło ceny zabiegów. Co prawda weterynarze zarobią mniej, ale więcej zwierzaków na tym skorzysta. Weterynarze wiedzą, że to jest bardzo dobre, żeby zwierzak skorzystał z takiego zabiegu oraz wiedzą też, że tych niechcianych, niepotrzebnych, bezdomnych zwierzaków jest o wiele za dużo, a to jest też jedyny taki humanitarny i fajny sposób zapobiegania – mówi Agata Kilon, prezes Fundacji Kotkowo.

W samym Białymstoku w akcję zaangażowało się kilkanaście lecznic. Z tańszych zabiegów można też skorzystać m.in. w Bielsku Podlaskim, Dąbrowie Białostockiej, Hajnówce czy Choroszczy.

Sterylizacja jest najlepszym sposobem na ograniczenie kociej bezdomności. Niechciane koty trafiają na ulice, gdzie z głodu, wyziębienia czy chorób umierają. Te, które przeżyją dalej się mnożą. (mt)

O Akcji Sterylizacji z Agatą Kilon, prezes Fundacji Kotkowo, rozmawia Krzysztof Sadowski: