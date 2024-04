Akcja #sadziMY

10 kwietnia, 2024

Fot. pixabay Fot. pixabay

W piątek, 12 kwietnia w całej Polsce odbędzie się szósta edycja akcji #sadziMY, czyli wielkiego narodowego sadzenia drzew.

Z okazji stulecia istnienia Lasów Państwowych do rozdania będzie milion sadzonek. Akcja będzie prowadzona również w Białymstoku. Leśnicy przygotowali 13 tys. sadzonek.

– Będą to świerki, brzozy i graby – mówi Jarosław Krawczyk, rzecznik Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku. – W całym regionie pozostałe nadleśnictwa również uczestniczą w tej akcji i ktoś, kto jest chętny takie drzewko sobie gdzieś posadzić w swoim otoczeniu, to może zgłosić się do nadleśnictwa i drzewka odebrać.

W Białymstoku sadzonki będą rozdawane przed budynkiem Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych przy ul. Lipowej 51 w godzinach od 9:00 do 15:00. Ponadto pracownicy Nadleśnictwa Dojlidy przygotowali specjalne ulotki ze wskazówkami jak odpowiednio posadzić i pielęgnować drzewko. (jł)