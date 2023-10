Akcja #sadziMY w Białymstoku. Lasy rozdają darmowe drzewka

2 października, 2023

Darmowe sadzonki drzew przy RDLP w Białymstoku/Fot. A. Topczewska Darmowe sadzonki drzew przy RDLP w Białymstoku/Fot. A. Topczewska

Trwa dwudniowa (2-3.10) ogólnopolska akcja #sadziMY. Lasy Państwowe w całym kraju ponownie rozdają darmowe sadzonki drzewek. Ponad 70 tysięcy sadzonek przygotowano we wszystkich nadleśnictwach Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku, a przy białostockiej siedzibie przy Lipowej – 13 tysięcy sadzonek świerków i jarzębiny.

– Każdy z nas może zadbać o to, by drzew było wokół nas jak najwięcej – mówi Paulina Borodziuk z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku. – Akcja cieszy się dużym zainteresowaniem. Do sadzonek dołączona jest instrukcja, jak prawidłowo drzewko zasadzić. A trzeba zrobić to odpowiednio szybko: umieścić w dołku i podlać.

W poniedziałek (2.10) drzewka przy RDLP w Białymstoku rozdawano od godziny 9 do 15. We wtorek zaplanowano również od 9, aż do wyczerpania zapasów. Chętnych było wielu:

– W północno-wschodniej Polsce leśnicy każdego roku sadzą ok. 30 mln drzew, a w całym kraju 500 milionów sadzonek. Mimo że czasem wysiłek wielu pokoleń leśników niszczą klęski żywiołowe, to sadzenie drzew trwa i lasów w Polsce przybywa. 31 nadleśnictw Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku przygotowało łącznie ponad 72 tysiące sadzonek do przekazania mieszkańcom regionu – mówi Jarosław Krawczyk z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku.

Lasy i drzewa zapewniają nam tlen, oczyszczają powietrze, wpływają korzystnie na klimat i na samopoczucie nas wszystkich. Są domem dla wielu gatunków roślin, grzybów i zwierząt. Dostarczają najbardziej ekologiczny surowiec, drewno, tworzący domy również dla nas. Lasów w Polsce stale przybywa. Zajmują one już blisko 1/3 powierzchni naszego kraju. (at/mt)