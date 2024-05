Akcja Profilaktyczna Fundacji Onkologicznej Rakiety

22 maja, 2024

Fot. Julia Łata Fot. Julia Łata

Jakie badania profilaktyczne wykonywać regularnie, jakie produkty w diecie zmniejszają, a jakie zwiększają ryzyko zachorowania na raka, jak wykonywać samobadanie piersi i jąder? Tego można było dowiedzieć się w środę (22.05) w Centrum Nowoczesnego Kształcenia Politechniki Białostockiej podczas akcji profilaktycznej zorganizowanej przez Fundację Onkologiczna Rakieta.

– Przyjechaliśmy tutaj pokazać jak ważna jest rola samobadania piersi i jąder – mówi Weronika Błaszczyk-Pyć, pełnomocniczka zarządu Fundacji Onkologicznej Rakiety. – Jest to jedyne badanie jakie możemy przeprowadzić na sobie samemu i chcemy aby młodzież z tego korzystała, w szczególności, że nowotwór jąder jest to choroba młodych mężczyzn. Jest to temat tabu natomiast staramy się właśnie takimi projektami pokazywać, że to nie jest nic strasznego, to jest chwila moment raz w miesiącu, a możemy sobie bardzo często nawet życie uratować.

Podczas akcji można było nauczyć się samobadania na specjalnie przygotowanych fantomach.

Fundacja Onkologiczna Rakiety od 2012 r. bezpłatnie wspiera osoby chore onkologicznie i ich bliskich, oferując kompleksową pomoc w zbieraniu środków na wydatki związane z leczeniem oraz konsultacje ze specjalistami. (jł)