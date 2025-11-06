Akcja „Dzieciństwo bez przemocy” przez cały listopad także w Białymstoku

6 listopada, 2025

Według najnowszych badań aż 79% dzieci w Polsce doświadczyło przemocy chociaż raz w życiu, a 32% z nich krzywdzą dorośli z najbliższego otoczenia. Mimo że od 15 lat obowiązuje zakaz stosowania kar fizycznych, wciąż co trzeci Polak uznaje je za dopuszczalne. Dane te pokazują, że potrzeba szerokiej edukacji i działań systemowych, aby dzieci mogły dorastać w bezpiecznym, wspierającym środowisku. Jedną z takich inicjatyw jest ogólnopolska kampania „Dzieciństwo bez przemocy”, która przypomina, jak ważna jest ochrona najmłodszych.

W tym roku do akcji ponownie włącza się Białystok. A jedną z placówek edukacyjnych biorących udział jest Akademickie Liceum Ogólnokształcące Politechniki Białostockiej.

– Organizujemy lekcje i pogadanki, mamy również taką akcję plakatową, przesyłamy scenariusze zajęć do wychowawców klas, oprócz tego przekazujemy adresy, telefony, nazwy instytucji, do których uczniowie, rodzice mogą się zgłosić w sytuacji kryzysowych mówi Helena Sajewicz, pedagog w Akademickim Liceum Ogólnokształcące Politechniki Białostockiej.

Takie akcje, rozmowy i lekcje pomagają budować zaufanie i otwartość. – Tak jak chyba w większości szkół, nie zawsze uczniowie mówią o tym, co się dzieje w domu, ale prowadzimy również takie zajęcia dotyczące przemocy rówieśniczej. Budując zaufanie wśród uczniów, mają oni odwagę przyjść i podzielić się swoimi trudnościami, kłopotami. A wtedy mamy możliwość reagowania – dodaje pedagog.

Kampania „Dzieciństwo bez przemocy” potrwa w Białymstoku przez cały listopad. Zaplanowano Rowerowy Rajd Mocy przez Puszczę Knyszyńską, spacer szlakiem białostockich WidziMisiów oraz konferencję i szkolenie specjalistów. A 19 listopada miejskie instytucje będą podświetlone na czerwono na znak sprzeciwu wobec krzywdzenia dzieci. (hk)

Rozmowa Hanny Kość z Heleną Sajewicz, pedagogiem w ALO PB: