„Akcja Choinka” w Białymstoku: 200 drzewek rozdanych mieszkańcom

21 grudnia, 2024

AKCJA CHOINKA. Fot. Ernest Wójcik AKCJA CHOINKA. Fot. Ernest Wójcik

W Białymstoku rozdano 200 choinek w doniczkach, w tym 100 świerków pospolitych oraz 100 jodeł kaukaskich. „Akcja Choinka” odbyła się na Rynku Kościuszki, gdzie mieszkańcy miasta gromadzili się, by wziąć w niej udział.

Aby otrzymać darmową choinkę, uczestnicy musieli przynieść na wymianę sztuczną choinkę lub drobny, zużyty elektroodpad. W zamian za te przedmioty, każdy otrzymał żywe drzewko w doniczce. Wydarzenie cieszyło się dużym zainteresowaniem, co potwierdza długa kolejka na miejscu.

– Zamieniam plastik na żywe drzewko. Akurat mam elektrośmieci, suszarkę do włosów. Mam już choinkę, ładną i chcę zamienić ją na żywe drzewko. Mam już przygotowane bombki, więc jak tylko przywiozę do domu tę choinkę, będziemy ją ubierać. Po świętach posadzimy ją w ogrodzie, założymy ładne oświetlenie i będzie nasza własna choinka. Wybraliśmy jodłę kaukaską – piękną, ładną, prostą. Myślę, że to będzie dobry wybór – mówili uczestnicy akcji.

To już piąta edycja „Akcji Choinka”. Do tej pory rozdano mieszkańcom Białegostoku 400 drzewek, co świadczy o rosnącym zaangażowaniu społeczności w ekologiczne i świąteczne inicjatywy. Organizatorzy podkreślają, że akcja nie tylko wspiera mieszkańców w tworzeniu świątecznej atmosfery, ale także promuje recykling i dbanie o środowisko poprzez ponowne wykorzystanie odpadów. (ew)