„Akcja Choinka” na Rynku Kościuszki. Sztuczne drzewka będzie można wymienić na żywe

Grudzień 17, 2021

fot. Dawid Gromadzki/UM Białystok fot. Dawid Gromadzki/UM Białystok

Stare, niepotrzebne już sztuczne choinki będzie można wymienić na nowe, żywe. Wzorem lat ubiegłych białostocki magistrat organizuje „Akcję Choinka”.

Mieszkańcy, którzy mają na zbyciu sztuczne choinki, będą mogli je przynieść w najbliższy wtorek (21.12) na Rynek Kościuszki (w okolicy napisu #Białystok) i otrzymać w zamian drzewko w doniczce.

– Po raz trzeci zachęcamy do tego, żeby skorzystać z okazji, by wymienić to, co jest nieekologiczne na coś, co jest ekologiczne. Na coś, co z jednej strony może ozdobić nasze domy w okresie Świąt Bożego Narodzenia, a z drugiej strony później może ozdobić przydomowe ogródki – mówi Rafał Rudnicki, wiceprezydent Białegostoku. – Zależy nam na tym, aby rosła świadomość ekologiczna wśród białostoczan, by wiedzieli, że to, co jest plastikowe rozkłada się o wiele trudniej od tego, co jest naturalne, że to, co jest plastikowe szkodzi środowisku, a to, co jest naturalne jest wartością dodaną – dodaje Rudnicki.

Do białostoczan trafi sto choinek.

– Będzie to 100 choinek, 50 jodeł kaukaskich i 50 jodeł srebrzystych. Drzewka pochodzą z ekologicznej plantacji, gdzie nie używano nawozów. Są to naturalne, ekologiczne choinki – dodaje Przemysław Tuchliński, wiceprezydent Białegostoku.

„Akcja Choinka” rozpocznie się we wtorek o 11.00 i potrwa do wyczerpania przygotowanej puli.

Oddane przez białostoczan sztuczne choinki zostaną rozebrane na części. Elementy nadające się do recyklingu będą ponownie wykorzystane. (mt)