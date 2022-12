„Akcja Choinka”. Do białostoczan trafi 100 świątecznych drzewek

Grudzień 16, 2022

„Akcja Choinka” na Rynku Kościuszki, fot. Dawid Gromadzki/UM Białystok „Akcja Choinka” na Rynku Kościuszki, fot. Dawid Gromadzki/UM Białystok

W Białymstoku wzorem lat ubiegłych będzie można wymienić sztuczne drzewko na żywe. W najbliższy wtorek (20.12) na Rynku Kościuszki odbędzie się czwarta już odsłona ekologicznego wydarzenia „Akcja Choinka”.

Mieszkańcy, którzy mają na zbyciu sztuczne choinki, będą mogli je wymienić na drzewko w doniczce.

– Od kilku lat akcja wymiany choinek sztucznych na żywe cieszy się zainteresowaniem mieszkańców. Przed nami czwarta edycja tej inicjatywy. Zapraszamy wszystkich chętnych do udziału w akcji – powiedział zastępca prezydenta Rafał Rudnicki.

Na mieszkańców będzie czekało 100 choinek w doniczkach. Akcja rozpocznie się w samo południe.

Do rozdania będzie 40 świerków zwykłych, 30 świerków srebrnych i 30 jodeł kaukaskich. Jodła kaukaska nie gubi igieł i bardzo dobrze nadaje się na przesadzenie do przydomowego ogródka – aż 90% drzewek przyjmuje się na zewnątrz. Świerk to gatunek poszukiwany przez mieszkańców, jest gęsty i bardzo ładnie wygląda w mieszkaniu, jednak przyjmuje się nieco gorzej po przesadzeniu.

Oddane przez białostoczan sztuczne choinki zostaną rozebrane na części. Elementy nadające się do recyklingu będą ponownie wykorzystane. (mt)