Akcja „Choinka dla życia” – dawcy dostaną drzewko za krew

13 grudnia, 2023

fot. Anna Jakimiuk / Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Białymstoku fot. Anna Jakimiuk / Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Białymstoku

To będzie już trzecia edycja akcji „Choinka dla życia”. 14 grudnia w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Białymstoku przy ul. M. Skłodowskiej-Curie dawcy krwi otrzymają darmowe choinki prostu z lasu.

Lasy Państwowe wraz z Narodowym Centrum Krwi wspólnie promują ideę honorowego krwiodawstwa. Dawcy krwi, którzy 14 grudnia w Białymstoku, Suwałkach, Łomży, Hajnówce i Bielsku, a 15 grudnia w pozostałych centrach krwiodawstwa w Polsce oddadzą krew lub jej składniki, otrzymają naturalne drzewka świąteczne. Akcję w Białymstoku i w pozostałych regionalnych punktach pobrań krwi zaplanowano od godziny 7.

Drzewka z Lasów Państwowych pochodzą ze specjalnych plantacji choinkowych. Najczęściej są to miejsca w lesie, na których nie mogą rosnąć wysokie drzewa, np. pod liniami energetycznymi. By ograniczyć liczbę niewykorzystanych drzewek do minimum, choinki są cięte i dostarczane na bieżąco.

Naturalne choinki po świętach można pozostawić przy śmietniku, skąd zostaną odebrane jako odpady komunalne. Można także we własnym zakresie oddać drzewko do gminnego punktu zbiórki odpadów jako odpad biodegradowalny. Drzewka muszą być pozbawione wszystkich ozdób.

Krew i jej składniki mogą oddawać osoby pomiędzy 18. a 65. rokiem życia, które ważą co najmniej 50 kilogramów, u których w ciągu ostatnich 6 miesięcy nie wykonano akupunktury, tatuażu, przekłucia uszu lub innych części ciała, nie miały wykonanych zabiegów operacyjnych, endoskopowych i innych diagnostycznych badań (np. gastroskopii, panendoskopii, artroskopii, laparoskopii) oraz nie były leczone krwią i jej składnikami.

W dniu oddania krwi trzeba być wyspanym, wypoczętym i zdrowym – nie mieć objawów przeziębienia, nie przyjmować żadnych leków. Przed przyjściem do Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa należy zjeść lekkostrawny posiłek i wypić ok. 2 litrów płynów. (red.)