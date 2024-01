Akcja Bonus – nagrody i oszczędności dla całej rodziny

25 stycznia, 2024

Czy robienie zakupów może dać nam dodatkowe korzyści? Tak! Akcja Bonus – czyli program lojalnościowy Centrów Handlowych Auchan – to okazja, żeby zdobyć atrakcyjne nagrody dla całej rodziny! Udział w programie jest bardzo prosty. Aby gromadzić punkty i odbierać upominki, wystarczy smartfon z dostępem internetu.

Zakupy robi niemal każdy z nas – jedni traktują to jako niezbędny element prowadzenia domu, a inni lubią w ten sposób spędzać czas. Te dwie grupy łączą transakcje w sklepach, za które otrzymują paragony. Czy warto zachowywać takie wydruki? Tak. Może nam przenieść wiele korzyści. Po pierwsze umożliwia zwrot zakupionej rzeczy lub jej reklamację. To jednak nie wszystko.

W Centrum Handlowym Auchan Hetmańska i Centrum Handlowym Auchan Produkcyjna paragony można rejestrować w programie lojalnościowym Akcja Bonus i za zebrane punkty odbierać wyjątkowe nagrody!

Jak dołączyć do programu Akcja Bonus?

Korzystanie z programu lojalnościowego Akcja Bonus jest bardzo proste. Nie trzeba pobierać żadnej aplikacji. Wystarczy mieć smartfon z dostępem do internetu. W przeglądarce należy otworzyć stronę internetową Centrum Handlowego Auchan Hetmańska https://auchanhetmanska.pl lub Centrum Handlowego Auchan Produkcyjna https://auchanprodukcyjna.pl i kliknąć w ikonę z prezentem w prawym górnym rogu strony. Następnie należy wypełnić formularz rejestracyjny i można zacząć rejestrować paragony, które system automatycznie przeliczy na punkty. Podstrona Akcji Bonus prowadzi użytkownika przez kolejne kroki niezbędne, aby przeliczyć kwoty wydane na zakupy na punkty. Z regulaminem akcji zapoznasz się na podstronach Akcji Bonus.

Zbieraj punkty i ciesz się nagrodami

Za każdą złotówkę wydaną w sklepach w centrach handlowych, poza hipermarketem, można otrzymać jeden punkt. Zsumowane punkty można wymieniać na nagrody.

W tym roku w katalogu upominków możesz znaleźć wyjątkowe produkty. Wśród nich są Thermomix, rower elektryczny, hulajnoga elektryczna oraz odkurzacz bezprzewodowy Dyson!

To nie wszystko! W katalogu „Akcja Bonus” czeka wiele nowości – od sprzętu AGD, przyborów kuchennych i produktów do domu, poprzez narzędzia, które ucieszą każdego majsterkowicza, akcesoria do pielęgnacji urody, upominki dla pań i panów, po różnorodne zabawki dla dzieci. Nie zabraknie praktycznych sezonowych upominków oraz prezentów na różne okazje. Ich lista jest obszerna, więc każdy z pewnością znajdzie coś dla siebie.

Nowy katalog nagród w programie Akcja Bonus można znaleźć na stronie internetowej po kliknięciu w ikonkę z prezentem. Nagrody dostępne w Centrum Handlowym Auchan Hetmańska znajdziesz pod linkiem https://auchanhetmanska.pl/akcja-bonus/ , a upominki w Centrum Handlowym Auchan Produkcyjna tutaj https://auchanprodukcyjna.pl/akcja-bonus/

Jak odebrać nagrody w programie Akcja Bonus

Nagrody możesz odbierać w punkcie obsługi programu „Akcja Bonus”, w pasażu centrów handlowych w wybrane soboty:

10 i 24 lutego

9 i 23 marca

13 i 27 kwietnia

11 i 25 maja

8 i 22 czerwca

13 i 27 lipca

10 i 24 sierpnia

7 i 21 września

12 i 26 października

9 i 23 listopada

7 i 21 grudnia

Punkt odbioru nagród działa od godziny 10.00 do godziny 16.00.

Aby odebrać upominek należy wygenerować kod w swoim internetowym koncie w Akcji Bonus. Obsługa stoiska z pewnością pomoże, jeśli użytkownik będzie miał wątpliwości, jak to zrobić.

Upominki na walentynki

Najbliższy termin odbioru nagród w programie Akcja Bonus przypada 10 lutego. Ponadto tylko tego dnia punkty zgromadzone w programie lojalnościowym możesz dodatkowo wymienić na prezent dla bliskiej sercu osoby.

Na zakochanych czekają romantyczne upominki od firmy Apart. Do wyboru będą dwa rodzaje biżuterii – ze srebra i ze złota.

Srebrna zawieszka w kształcie serca ze srebrnym łańcuszkiem będzie dostępna za 450 punktów zgromadzonych na koncie w programie lojalnościowym Akcja Bonus, a złotą zawieszkę z cyrkoniami w kształcie serca będzie można otrzymać za 800 punktów.

Taki upominek to doskonały sposób, by okazać uczucia bliskiej osobie!