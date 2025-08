„Akademiki za dobre wyniki” – darmowe miejsce w akademiku dla najlepszych maturzystów

1 sierpnia, 2025

Politechnika Białostocka po raz dziewiąty zorganizowała akcję „Akademiki za dobre wyniki”, w której nagradza najbardziej ambitnych kandydatów na studia. 18 tegorocznych maturzystów z wysokimi wynikami egzaminów zostało zakwalifikowanych do otrzymania stypendium mieszkaniowego, dzięki któremu przez cały rok akademicki 2025/2026 będą mogli mieszkać za darmo w akademikach Politechniki Białostockiej.

Kto mógł wziąć udział?

Program był skierowany do osób, które:

zdały maturę w 2025 roku,

uzyskały co najmniej 80% punktów z jednego przedmiotu rozszerzonego lub dwujęzycznego ,

zostały przyjęte na pierwszy rok studiów stacjonarnych I stopnia na Politechnice Białostockiej,

zgłosiły chęć udziału w akcji poprzez specjalny formularz.

To doskonała motywacja dla uczniów ostatnich klas szkół średnich – wysoka matura może oznaczać nie tylko indeks, ale też bezpłatne zakwaterowanie w nowoczesnym akademiku.

Komfortowe warunki w sercu kampusu

Laureaci zamieszkają w Domu Studenta Beta przy ul. Zwierzynieckiej 12 w Białymstoku. To nowoczesny budynek zlokalizowany na kampusie, w bezpośrednim sąsiedztwie kilku wydziałów uczelni. Studenci mają do dyspozycji komfortowe pokoje typu delux, dostęp do Wi-Fi, pralni, kuchni oraz pomieszczeń do przechowywania rowerów.

Wnętrza akademików zostały niedawno odnowione – pojawił się nowy sprzęt AGD, a wspólne przestrzenie są bardziej funkcjonalne i przyjazne studentom. To idealne miejsce nie tylko do nauki, ale także do nawiązywania znajomości i rozwijania studenckiego życia.

Politechnika Białostocka – miejsce dla ambitnych

Politechnika Białostocka to największa uczelnia techniczna w północno-wschodniej Polsce. Oferuje kierunki z przyszłością: od informatyki i automatyki, po Data Science, architekturę czy inżynierię biomedyczną. Kampus uczelni znajduje się blisko centrum Białegostoku, co ułatwia komunikację i dostęp do miejskiej infrastruktury.

Nie udało się? Będzie druga szansa

Jeśli ktoś nie zakwalifikował się do programu „Akademiki za dobre wyniki” – nic straconego. Od 4 do 7 sierpnia 2025 roku trwa nabór na miejsca w akademikach dla wszystkich przyjętych studentów. Wnioski należy składać online na stronie: akademiki.bialystok.pl

Dodatkowo, kandydaci, którzy zakwalifikują się dopiero w rekrutacji uzupełniającej (18 sierpnia), mogą osobiście zgłosić się do Centrum Obsługi Mieszkańców Osiedla Akademickiego i również ubiegać się o miejsce.

