„Akademiki za dobre wyniki!” 2024. Sprawdź listę laureatów konkursu

5 sierpnia, 2024

Źródło: Politechnika Białostocka Źródło: Politechnika Białostocka

Młodzi, ambitni i zdolni – tak można określić tegorocznych laureatów programu „Akademiki za dobre wyniki” na Politechnice Białostockiej!

Osiemnastu wybitnych uczniów, którzy zdobędą miejsce na uczelni, będzie mogło przez cały rok akademicki bezpłatnie mieszkać w jednym z nowoczesnych akademików uczelni.

Inicjatywa „Akademiki za dobre wyniki” ma na celu docenienie i nagrodzenie wyjątkowych osiągnięć akademickich wśród nowo zapisanych studentów. Aby zakwalifikować się, kandydaci musieli uzyskać minimum 85% punktów na egzaminie maturalnym oraz zostać przyjętym na stacjonarne studia licencjackie na Politechnice Białostockiej.

Tegoroczna grupa stypendystów składa się z różnorodnych studentów, z wyraźnym skupieniem na informatyce, architekturze i inżynierii. Pełną listę zwycięzców można znaleźć tutaj.

Akademiki uczelni oferują studentom komfortowe i wygodne warunki mieszkaniowe. Znajdują się one na terenie kampusu, zaledwie kilka minut spacerem od kilku wydziałów, w tym Informatyki, Mechanicznego, Elektrycznego oraz Budownictwa i Nauk o Środowisku. Dla studentów zapisanych na Wydział Architektury lub Wydział Inżynierii Zarządzania dostępne jest wygodne połączenie komunikacją publiczną.

Do dyspozycji mieszkańców są nowoczesne kuchnie wspólne, pralnie i miejsca do nauki. Mieszkańcy mają również dostęp do Wi-Fi, miejsca na rowery i pobliski kompleks sportowy.

Jak złożyć aplikację Studenci, którzy nie otrzymali stypendium, mogą nadal ubiegać się o miejsce w akademikach uczelni. Aplikacje online są dostępne od 1 do 7 sierpnia. Więcej informacji i formularz zgłoszeniowy można znaleźć na stronie rekrutacji.

Politechnika Białostocka zobowiązuje się do zapewnienia studentom światowej klasy edukacji i wspierającego środowiska nauki. Oferując bezpłatne zakwaterowanie najlepszym studentom, uczelnia inwestuje w przyszłość swoich studentów i regionu. (pc)