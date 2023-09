Akademiki Politechniki Białostockiej wypełnią się wkrótce mieszkańcami

18 września, 2023

fot. Dariusz Piekut/Politechnika Białostocka fot. Dariusz Piekut/Politechnika Białostocka

Nie ma już wolnych miejsc w akademikach Politechniki Białostockiej. Domy Studenta przy ul. Zwierzynieckiej cieszą się ogromnym powodzeniem żaków, którzy już zaczęli się kwaterować. Ostatni studenci muszą to zrobić do 7 października.

W tym roku uczelnia dysponuje 1000 miejsc, z czego ponad 300 przeznaczono dla studentów zagranicznych.

– W naszym biurze mieszkańcy całego osiedla akademickiego Politechniki Białostockiej załatwią wszelkie formalności związane z zamieszkaniem. Właśnie tu będzie się odbywał centralny kwaterunek wszystkich mieszkańców. W Centrum będzie można uzyskać niezbędne dokumenty, różnego rodzaju zaświadczenia, a także zasięgnąć informacji o warunkach zamieszkania i standardach w domach studenta, terminach i statusach płatności. Pomożemy również w takich przypadkach jak zamiana pokoju, czy akademika – mówi Beata Cackowska, kierownik Centrum Obsługi Mieszkańców Osiedla Akademickiego.

Centrum Obsługi Mieszkańców Osiedla Akademickiego mieści się na parterze Domu Studenta GAMMA, przy ul. Zwierzynieckiej 8. Jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-15:30. Skontaktować się z pracownikami Centrum można też telefonicznie +48 85 746 9745 lub +48 85 746 9719 oraz napisać mail na adres: kwaterowanie@pb.edu.pl lub oa.com@pb.edu.pl.

W grupie studentów, którzy od nowego roku akademickiego zamieszkają w naszych DS-ach są studenci z Polski, Ukrainy i Białorusi (ponad 630 osób) oraz studenci, którzy przyjechali na studia w Politechnice Białostockiej w ramach wymiany zagranicznej (m.in. uczestnicy programu Erasmus+ oraz studenci z Chin) – ponad 360 osób.

Ceny w Domach Studenta Politechniki Białostockiej wahają się od 390 złotych za pokój zamieszkany przez 2 osoby, do 990 złotych za pokój zajmowany przez jedną osobę. Pokoje wyposażone są w standardowe meble (biurka, krzesła, szafę, komody), lodówkę i łącza internetowe.

Do dyspozycji mieszkańców są: kuchnia, pralnia i suszarnia na każdym piętrze, do tego rowerownie (pomieszczenia do przechowywania m.in. rowerów) i parking. W każdym Domu Studenta segment dostosowany został do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Do niewątpliwych zalet mieszkania w akademikach Politechniki Białostockiej należą: świetne położenie, niskie opłaty, dobre warunki mieszkaniowe i niepowtarzalna atmosfera. To w akademikach tętni życie studenckie: można tu poznać przyjaciół na całe życie, wspólnie gotować, czy dzielić się notatkami z wykładów. (źródło: Politechnika Białostocka/mt)