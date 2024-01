Akademickie LO Politechniki Białostockiej na podium

11 stycznia, 2024

Fot. Akademickie LO Politechniki Białostockiej

Poznaliśmy wyniki rankingu Perspektywy 2024. Akademickie Liceum Ogólnokształcące Politechniki Białostockiej zajęło 3 miejsce wśród białostockich szkół.

To wzrost w stosunku do ubiegłego roku o dwie pozycje.

– To ogromna radość i sukces naszego liceum. Wysokie miejsce w rankingu jest wynikiem wielu czynników, najważniejszy to sami uczniowie: sumienni, zaangażowani, motywowani przez nauczycieli. Odnoszą sukcesy w konkursach, olimpiadach i projektach. Nauczyciele są otwarci, pomocni, wspierający swoich uczniów w dążeniach do ich celów. W naszej szkole jest klimat dla osób o różnych zainteresowaniach. Należy wspomnieć o wsparciu Politechniki Białostockiej z panią rektor na czele. To na pewno wpływa na rozwój liceum i na bardzo wysokie miejsce w rankingach. Współpraca z wydziałami, dostęp do bazy dydaktycznej Politechniki pomaga uczniom i buduje w nich tradycję akademickości. Oni czują się jak studenci już na na etapie liceum – mówi wicedyrektor Akademickiego Liceum Paweł Malinowski.

W rankingu brano pod uwagę wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych, z przedmiotów dodatkowych oraz sukcesy szkoły w olimpiadach, W ALO PB aż 6 uczniów zostało laureatami konkursów. Jednym z nich jest Maciej Niedźwiedź – laureat Olimpiady Wiedzy Ekologicznej.

– Jest to duże osiągnięcie. W pierwszym etapie tej olimpiady startowało 20 tys. osób, a ja znalazłem się w gronie 10 laureatów. Najcenniejszy jest sam proces nauki, kiedy dowiaduje się o kolejnych aspektach ekologii. Bycie laureatem olimpiady jest przepustką do różnego rodzaju stypendiów, programów czy nawet w przyszłości staży – mówi Maciej Niedźwiedź.

Natomiast Gala Finałowa Podlaskiego Rankingu Liceów i Techników Perspektywy 2024 odbędzie się w piątek (12.01) w Politechnice Białostockiej. Podczas uroczystości zostanie zaprezentowanych 20 najlepszych szkół ponadpodstawowych z naszego regionu. (jł)