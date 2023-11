Akademickie Dni Dydaktyki w Politechnice Białostockiej

22 listopada, 2023

Akademickie Dni Dydaktyki fot.Dariusz Piekut PB Akademickie Dni Dydaktyki fot.Dariusz Piekut PB

Wykładem o efektach uczenia się rozpoczęły się w środę (22.11) w Politechnice Białostockiej Akademickie Dni Dydaktyki. Przez cały tydzień wykładowcy będą wymieniać się doświadczeniami i podnosić poziom kształcenia.

– Pierwszy wykład jest taki dosyć poważny, dlatego że zaczynamy taką tematyką związaną z programami studiów i dotyczy ten wykład zagadnień związanych z sformułowaniem efektów uczenia się – mówi prof. Agnieszka Dardzińska-Głębocka, prorektor ds. kształcenia Politechniki Białostockiej. – Każdy program studiów ma swoje cele kształcenia, do tych celów mamy przyporządkowane efekty uczenia się i ważne jest to, żeby osoby tworzące nowe programy studiów, czy modernizujące istniejące programy studiów, miały świadomość tego, że przepisy czasami się zmieniają, tworzymy nowe programy studiów i w związku z tym te efekty uczenia się muszą być również dopasowane do celów kształcenia.

Uczestnicy podkreślają, że w tak dynamicznym świecie trzeba ciągle rozwijać się, dlatego też w kolejnych dniach zaplanowany jest szereg wydarzeń. W trakcie Akademickich Dni Dydaktyki będą poruszane takie kwestie jak rola sztucznej inteligencji w dydaktyce, zagadnienia związane z bezpieczeństwem na uczelni czy znaczenie tutoringu jako nowoczesnej formy kształcenia akademickiego. W weekend zaplanowano weekend zajęcia ruchowe, czyli ćwiczenia rotacyjne, jogę czy praktykę właściwego oddychania.

Na Dni Dydaktyki zapisy są prowadzone cały czas, wydarzenia potrwają do przyszłej środy (29.11). (hk)