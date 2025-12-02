Akademicki Związek Sportowy w województwie podlaskim świętuje 75-lecie. Wielka gala już 5 grudnia

2 grudnia, 2025

fot. Dariusz Piekut/PB fot. Dariusz Piekut/PB

Akademicki Związek Sportowy w województwie podlaskim obchodzi w tym roku 75-lecie działalności. Kulminacją jubileuszu będzie uroczysta gala, która odbędzie się w piątek, 5 grudnia, o godzinie 18:00 w Auli Dużej Politechniki Białostockiej. W programie wydarzenia znajdą się spotkania z gwiazdami sportu, prezentacja dorobku AZS oraz liczne atrakcje dla sympatyków rywalizacji akademickiej.

75 lat sportu akademickiego na Podlasiu

Białostocki AZS powstał w 1950 roku, kiedy tuż po II wojnie światowej zaczęły się dynamicznie rozwijać nowe ośrodki akademickie. Pierwsze koło AZS w mieście otwarto z inicjatywy studentów Akademii Medycznej – Ryszarda Kinalskiego i Mieczysława Rukata.

Dziś za koordynację sportu akademickiego w regionie odpowiada Organizacja Środowiskowa AZS Białystok, kierowana przez dr hab. inż. Martę Kosior-Kazberuk, prof. PB – Rektor Politechniki Białostockiej. Jednostka organizuje m.in. Akademickie Mistrzostwa Polski, wspiera rozwój klubów uczelnianych i integruje podlaskie środowiska akademickie.

Sport jako element edukacji

– Sport akademicki kształtuje przyszłych inżynierów i specjalistów z różnych dziedzin. Wspiera kompetencje społeczne, zdrowie i integrację – podkreśla prof. Kosior-Kazberuk. – Gala będzie okazją, aby podsumować lata pracy, ale też nakreślić plany na przyszłość.

Znaczenie aktywności fizycznej dla zdrowia studentów zaznacza także prof. dr hab. Adrian Chabowski, Prorektor ds. Kształcenia Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.



– Regularny ruch to skuteczny sposób na obniżenie stresu i poprawę dobrostanu, co dziś jest kluczowe dla młodych ludzi – mówił Chabowski.

Z kolei dr hab. Anna Gardocka-Dubatówka, prof. UwB, wskazuje, że sport pomaga budować kompetencje miękkie, takie jak odpowiedzialność, samodyscyplina czy odporność emocjonalna – czyli te, które są dziś niezbędne na rynku pracy.

Kluby uczelniane AZS – miejsce dla pasjonatów

Wschodnioeuropejska Akademia Nauk Stosowanych w Białymstoku od 30 lat prowadzi własny Klub Uczelniany AZS. Jak podkreśla jego prezes, Andrzej Ambrożej, uczelnia wspiera sportowców oferując indywidualne tok studiów oraz współpracę z lokalnymi klubami.

W AZS kwitną również talenty. Zuzanna Maślana, studentka Politechniki Białostockiej i złota medalistka halowych mistrzostw Polski w pchnięciu kulą, podkreśla ogromne wsparcie uczelni.

– Dzięki stypendium i dostępowi do profesjonalnej infrastruktury mogę łączyć trenowanie z nauką – mówiła Zuzanna.

Wiele sukcesów odnoszą także podlascy kolarze akademiccy. Studenci Szymon Pomian i Piotr Kryński z dumą reprezentowali Polskę podczas Akademickich Mistrzostw Świata w Kostaryce, zdobywając brązowe medale.

Jubileuszowa gala AZS – co czeka gości?

Jak zapowiada dr Piotr Klimowicz, dyrektor Organizacji Środowiskowej AZS Białystok, podczas jubileuszu spodziewanych jest około 200 zaproszonych gości – wśród nich byli sportowcy, trenerzy, działacze i przedstawiciele uczelni. Uczestnicy zobaczą archiwalne zdjęcia, pamiątki i bogatą prezentację historii AZS w regionie. Jednym z punktów programu będzie także spotkanie siatkarek, które przez dekady reprezentowały barwy AZS Białystok.

5 grudnia – święto podlaskiego sportu

Gala 75-lecia AZS w województwie podlaskim odbędzie się 5 grudnia o godz. 18:00 w Auli Dużej przy Wydziale Elektrycznym Politechniki Białostockiej. To wyjątkowa okazja, by spotkać ludzi, którzy od lat tworzą historię sportu akademickiego, poznać plany na kolejne lata oraz poczuć jedyną w swoim rodzaju atmosferę sportowej pasji.

(pc)