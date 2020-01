Akademicki Ośrodek Diagnostyki UMB z wyróżnieniami. Za rzetelne i szybkie badania

Styczeń 19, 2020

Akademicki Ośrodek Diagnostyki Patomorfologicznej i Genetyczno-Molekularnej Uniwersytet Medycznego w Białymstoku zdobył prestiżowe europejskie certyfikaty poświadczające najwyższą jakość badań.

Wyróżnienia przyznały Komisje Europejskie Badań Jakości. Pierwszy dyplom potwierdza wysoką jakość badań przy raku jelita grubego i czerniaka, natomiast drugi przy badaniach m.in. cytologicznych, śródoperacyjnych oraz biologii molekularnej. Otrzymanie certyfikatów przez Akademicki Ośrodek Diagnostyki Patomorfologicznej oznacza dla pacjentów, że są diagnozowani w sposób rzetelny oraz szybki.

– Dla pacjentów skutkuje to przede wszystkim pewnością, że badania są wykonywane rzetelnie, zgodnie ze standardami europejskimi, w najwyższej jakości i, że wynik tych badań jest miarodajny. Jeśli chodzi o czas oczekiwania na wynik badania jest znacznie skrócony, np. jeśli chodzi o badania związane z rakiem płuc czas oczekiwania wynosi parę dni, wcześniej było to około tygodnia – wyjaśniała dr hab. Joanna Reszeć, kierownik Akademickiego Ośrodka Diagnostyki Patomorfologicznej i Genetyczno – Molekularnej.

Prorektor Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku prof. Janusz Dzięcioł przyznaje, że wszystkie działania uczelni są ukierunkowane na dobro pacjentów oraz szybsze i skuteczniejsze ich leczenie.

– Działania uczelni są ukierunkowane przede wszystkim na dobro pacjenta. Te wszystkie prace, które podjęte zostały już wcześniej, w tym badania naukowe są teraz wykorzystywane na bieżąco, nie tylko do opracowań naukowych, ale głównie do leczenia spersonalizowanego. Przez te wszystkie lata staraliśmy się stworzyć ośrodek, który w jednym miejscu skupiałby różne dziedziny, co w znacznym stopniu ułatwia postawienie diagnozy – dodawał prof. Dzięcioł.

Certyfikaty przyznawane są na około dwa lata. (ea/mc)