Akademia Teatralna. Pokaz monodramu Aleksa Jońskiego „Tyran w pełni”

Kwiecień 1, 2022

fot. Bartek Warzecha fot. Bartek Warzecha

Akademia Teatralna w Białymstoku 2 i 3 kwietnia o 16:30 pokaże monodram studenta IV roku Aleksa Jońskiego pt. „Tyran w pełni”.

Spektakl oparty jest na motywach „Kaliguli” Alberta Camusa. Używając różnego rodzaju lalek i obiektów do animacji, aktor zgłębia psychologię kilku wybranych bohaterów dramatu. Centralną postacią jest tytułowy Tyran i to jego rozważania o władzy, wolności, szczęściu, stanowią oś dramaturgiczną spektaklu.

– To jest trudne, a ja lubię rzeczy trudne, lubię wyzwania. Od kiedy dostałem się do tej szkoły uważałem, że cały czas muszę iść naprzód, cały czas się rozwijać. Na trzecim roku uznałem, że jestem już gotowy, żeby się zmierzyć z taką formą, jaką jest monodram. Jestem ja, lalki i widz. I muszę poprowadzić dialog, sam ze sobą oraz widzem – mówi Aleks Joński.

Kaligulę, w tym ujęciu, widzimy jako monarchę tragicznego, rozdartego pomiędzy umysłem i sercem oraz pragnieniem wolności a spętaniem spowodowanym własnym okrucieństwem. Dyskutując o wartościach w kontekście gospodarki, finansów, moralności, poszukuje on prawdy… absolutnej. Kwestionując dotychczasowe kierunki sprawowania władzy, chce w swoim państwie niemożliwego – aby słońce wschodziło na zachodzie, by życie połączyć ze śmiercią i aby posiąść na własność księżyc. Ale czy jego państwo jest gotowe na przedefiniowanie prawdy? Czy artysta odnajdzie nową formę do wyrażenia tematów obecnych w sztuce od jej zarania?

Monodram powstał w ramach zajęć pn. „Teatr ożywionej formy”, pod opieką artystyczną i pedagogiczną Błażeja Piotrowskiego.

– Teatr ożywionej formy polega na tym, że to studenci przychodzą ze swoim pomysłem, dotyczącym tego, jaki temat chcieliby wybrać i w jakiej formie chcieliby zrealizować swoje pomysły. My jako pedagodzy jesteśmy towarzyszami, którzy podpowiadają, konsultują. Tutaj bardziej oparte jest to na dialogu – wyjaśnia Błażej Piotrowski.

Bilety w cenie 10 zł (dostępne w kasie Akademii godzinę przed spektaklem). (mt)

Z Aleksem Jońskim i Błażejem Piotrowskim rozmawia Szymon EsDwa Kubas: