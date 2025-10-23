Akademia CYBER.MIL na Politechnice Białostockiej – posłuchaj rozmowy z prof. dr hab. inż. Ireneuszem Mrozkiem!

23 października, 2025

dr hab. Ireneusz Mrozek, prof. P fot. Paweł Cybulski dr hab. Ireneusz Mrozek, prof. P fot. Paweł Cybulski

Politechnika Białostocka po raz drugi przystąpiła do ogólnopolskiego programu Ministerstwa Obrony Narodowej „Akademia CYBER.MIL”, który łączy świat nauki, technologii i bezpieczeństwa. Dzięki inicjatywie studenci uczelni technicznych mogą zdobyć praktyczną wiedzę z zakresu informatyki, cyberbezpieczeństwa i zarządzania infrastrukturą krytyczną, a także uzyskać cenione certyfikaty branżowe.

Czym jest Akademia CYBER.MIL?

Akademia CYBER.MIL to projekt Ministerstwa Obrony Narodowej realizowany przez Departament Cyberbezpieczeństwa oraz Eksperckie Centrum Szkolenia Cyberbezpieczeństwa (ECSC). Celem programu jest popularyzacja wiedzy o zagrożeniach w sieci oraz rozwijanie kompetencji przyszłych specjalistów IT i cyberbezpieczeństwa.

Jak podkreśla prof. dr hab. inż. Ireneusz Mrozek, prodziekan ds. rozwoju i współpracy Wydziału Informatyki Politechniki Białostockiej, projekt cieszy się dużym zainteresowaniem wśród studentów:

– To już druga edycja programu. W zeszłym roku studenci chętnie do niego przystępowali, dlatego MON postanowiło kontynuować projekt. Szkolenia rozwijają praktyczne umiejętności, które zwiększają konkurencyjność absolwentów na rynku pracy”– mówi profesor Mrozek.

Kursy dostępne w edycji 2025/2026

W bieżącym roku akademickim uczestnicy programu będą mogli wziąć udział w czterech specjalistycznych kursach online, przygotowanych przez ekspertów branży IT:

Junior Cybersecurity Analyst – 3–22 listopada 2025

CyberOps Associate – 1–20 grudnia 2025

Zarządzanie zasobami Data Center z wykorzystaniem CISCO Intersight – 5–23 stycznia 2026

Techniki zapewnienia ciągłości pracy i przywracania po awarii w centrach danych – 2–20 lutego 2026

Każde szkolenie zakończy się testem wiedzy. Po jego zaliczeniu uczestnicy otrzymają oficjalny certyfikat ukończenia kursu, który stanowi wartościowy dodatek do CV zarówno w sektorze publicznym, jak i prywatnym.

Kto może wziąć udział w projekcie?

Program skierowany jest do studentów uczelni technicznych posiadających obywatelstwo polskie. Udział jest bezpłatny, a szkolenia odbywają się w formule online.

– Do programu mogą przystąpić wszyscy studenci uczelni technicznych. Dla informatyków to pogłębienie wiedzy, a dla studentów innych kierunków – szansa, by rozpocząć przygodę z cyberbezpieczeństwem – zaznacza profesor Mrozek.

Jak wygląda rekrutacja?

Rekrutacja do Akademii CYBER.MIL 2025/2026 na Politechnice Białostockiej trwa do 23 października 2025 roku, do godziny 18:00.

Etapy zgłoszenia:

Etap online – wypełnienie formularza na stronie: https://wi.pb.edu.pl/zgloszenie_cybermil/ Weryfikacja danych – 24 października 2025 r. w godz. 9:00–14:00 w pokoju B9 na Wydziale Informatyki.

Wymagane dokumenty:

legitymacja studencka,

dokument potwierdzający obywatelstwo polskie (dowód osobisty lub paszport).

Finał projektu – ogólnopolskie zawody z cyberbezpieczeństwa

Zwieńczeniem Akademii CYBER.MIL będą ogólnopolskie zawody z cyberbezpieczeństwa.

Pierwszy etap (zdalny) odbędzie się 9 marca 2026 roku, a najlepsze drużyny wezmą udział w finale stacjonarnym w Warszawie, zaplanowanym na 6 maja 2026 roku.

Najlepsi uczestnicy otrzymają nagrody oraz możliwość współpracy z instytucjami zajmującymi się bezpieczeństwem cyfrowym w Polsce.

Dlaczego warto dołączyć?

Udział w Akademii CYBER.MIL to nie tylko nauka i certyfikaty, ale także:

dostęp do wiedzy ekspertów z MON i branży IT,

praktyczne doświadczenie z zakresu ochrony danych i infrastruktury,

szansa na rozpoczęcie kariery w sektorze cyberbezpieczeństwa,

możliwość uczestnictwa w ogólnopolskich zawodach.

Posłuchaj rozmowy o Cyber.MIL z prof. dr hab. inż. Ireneuszem Mrozkiem: