AI jak lustro. Interdyscyplinarny spektakl „impAKT” Politechniki Białostockiej i Akademii Teatralnej

Sztuczna inteligencja, teatr i architektura spotkały się na jednej scenie. Politechnika Białostocka oraz Akademia Teatralna im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie, Filia w Białymstoku, stworzyły unikatowy projekt artystyczno-technologiczny. Spektakl „impAKT” to nowatorskie połączenie teatru fizycznego z wizualizacjami komputerowymi generowanymi w czasie rzeczywistym przez sztuczną inteligencję.
2025-11-20-Spektakl-impAKT-na-Wydziale-Architektury-Politechniki-Białostockiej-fot-Dariusz-Piekut-PB
Teatr przyszłości: ruch aktora steruje sztuczną inteligencją
Spektakl „impAKT” powstał dzięki współpracy Koła Naukowego Forma oraz Laboratorium Rzeczywistości Rozszerzonej AuReLa na Wydziale Architektury Politechniki Białostockiej z Akademią Teatralną w Białymstoku. Jego istotą jest interakcja pomiędzy aktorem a algorytmami AI.
Ruch performerów jest rejestrowany przez kamery i w czasie rzeczywistym przekształcany przez sztuczną inteligencję w dynamiczne wizualizacje. Powstające obrazy nie są wcześniej zaprogramowane – za każdym razem są inne, zależne od gestu, intensywności ruchu i odległości aktora od kamery.
Jak podkreślają twórcy, to swoiste „cyfrowe lustro”, w którym człowiek może zobaczyć, jak interpretuje go sztuczna inteligencja.
Współpraca studentów i naukowców
Projekt „impAKT” jest także przykładem efektywnej współpracy międzyuczelnianej. Studenci architektury, grafiki i informatyki z Politechniki Białostockiej pracowali ramię w ramię z przyszłymi aktorami i reżyserami z Akademii Teatralnej.
Zespół projektowy odpowiadał m.in. za koncepcję przestrzeni scenicznej, obsługę technologii AI i wizualizacji, projektowanie interakcji obrazu, ruchu i światła oraz testowanie i rozwój algorytmów przetwarzających ruch.
Dzięki temu studenci zdobyli praktyczne kompetencje z zakresu sztucznej inteligencji w sztuce, projektowania doświadczeń interaktywnych oraz pracy zespołowej przy złożonych projektach kreatywnych.
Widz jako uczestnik spektaklu
Jednym z najważniejszych elementów „impAKT” jest aktywna rola publiczności. Po zakończeniu spektaklu widzowie mogli sami wejść w interakcję z kamerami, obserwując, jak ich ruch zamienia się w cyfrowe formy.
To sprawia, że odbiorcy nie są jedynie obserwatorami, ale stają się współtwórcami chwilowej, niepowtarzalnej sztuki. Każdy ruch generuje nowy obraz – i żaden pokaz nie wygląda tak samo.
Premiera i plany na przyszłość
Premiera spektaklu „impAKT” odbyła się 20 listopada 2025 roku podczas VIII East Design Days. Twórcy zapowiadają, że kolejne pokazy planowane są na wiosnę 2026 roku.
(pc)