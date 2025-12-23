Home Wiadomości AI jak lustro. Interdyscyplinarny spektakl „impAKT” Politechniki Białostockiej i Akademii Teatralnej

Wiadomości

23 grudnia, 2025

AI jak lustro. Interdyscyplinarny spektakl „impAKT” Politechniki Białostockiej i Akademii Teatralnej

2025-11-20-Spektakl-impAKT-na-Wydziale-Architektury-Politechniki fot. Dariusz Piekut/PB
Sztuczna inteligencja, teatr i architektura spotkały się na jednej scenie. Politechnika Białostocka oraz Akademia Teatralna im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie, Filia w Białymstoku, stworzyły unikatowy projekt artystyczno-technologiczny. Spektakl „impAKT” to nowatorskie połączenie teatru fizycznego z wizualizacjami komputerowymi generowanymi w czasie rzeczywistym przez sztuczną inteligencję.

2025-11-20-Spektakl-impAKT-na-Wydziale-Architektury-Politechniki-Białostockiej-fot-Dariusz-Piekut-PB

2025-11-20-Spektakl-impAKT-na-Wydziale-Architektury-Politechniki-Białostockiej-fot-Dariusz-Piekut-PB

Teatr przyszłości: ruch aktora steruje sztuczną inteligencją

Spektakl „impAKT” powstał dzięki współpracy Koła Naukowego Forma oraz Laboratorium Rzeczywistości Rozszerzonej AuReLa na Wydziale Architektury Politechniki Białostockiej z Akademią Teatralną w Białymstoku. Jego istotą jest interakcja pomiędzy aktorem a algorytmami AI.

Ruch performerów jest rejestrowany przez kamery i w czasie rzeczywistym przekształcany przez sztuczną inteligencję w dynamiczne wizualizacje. Powstające obrazy nie są wcześniej zaprogramowane – za każdym razem są inne, zależne od gestu, intensywności ruchu i odległości aktora od kamery.

Jak podkreślają twórcy, to swoiste „cyfrowe lustro”, w którym człowiek może zobaczyć, jak interpretuje go sztuczna inteligencja.

Współpraca studentów i naukowców

Projekt „impAKT” jest także przykładem efektywnej współpracy międzyuczelnianej. Studenci architektury, grafiki i informatyki z Politechniki Białostockiej pracowali ramię w ramię z przyszłymi aktorami i reżyserami z Akademii Teatralnej.

Zespół projektowy odpowiadał m.in. za koncepcję przestrzeni scenicznej, obsługę technologii AI i wizualizacji, projektowanie interakcji obrazu, ruchu i światła oraz testowanie i rozwój algorytmów przetwarzających ruch.

Dzięki temu studenci zdobyli praktyczne kompetencje z zakresu sztucznej inteligencji w sztuce, projektowania doświadczeń interaktywnych oraz pracy zespołowej przy złożonych projektach kreatywnych.

Widz jako uczestnik spektaklu

Jednym z najważniejszych elementów „impAKT” jest aktywna rola publiczności. Po zakończeniu spektaklu widzowie mogli sami wejść w interakcję z kamerami, obserwując, jak ich ruch zamienia się w cyfrowe formy.

To sprawia, że odbiorcy nie są jedynie obserwatorami, ale stają się współtwórcami chwilowej, niepowtarzalnej sztuki. Każdy ruch generuje nowy obraz – i żaden pokaz nie wygląda tak samo.

Premiera i plany na przyszłość

Premiera spektaklu „impAKT” odbyła się 20 listopada 2025 roku podczas VIII East Design Days. Twórcy zapowiadają, że kolejne pokazy planowane są na wiosnę 2026 roku.

(pc)

