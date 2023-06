Afimico Pululu nowym zawodnikiem Jagiellonii Białystok

23 czerwca, 2023

Afimico Pululu, źródło: jagiellonia.pl Afimico Pululu, źródło: jagiellonia.pl

Afimico Pululu został nowym piłkarzem Jagiellonii Białystok. Urodzony w Luandzie napastnik związał się z klubem dwuletnim kontraktem z opcją przedłużenia o kolejny sezon. Będzie występował z numerem 10.

– Przed przyjściem do Jagiellonii konsultowałem swój krok z Aurellienem Nguiambą, który polecał mi ten klub. Przychodzę tutaj, aby cieszyć się futbolem i dać radość kibicom – powiedział po podpisaniu umowy z Jagiellonią nowy napastnik „Żółto-Czerwonych”, Afimico Pululu.

Pululu jest wychowankiem szwajcarskiego FC Basel. Do akademii Czerwono-Niebieskich dołączył w 2013 roku przenosząc się z A.S. Coteaux Mulhouse. W Bazylei swoją drogę rozpoczął od zespołu U-16. W pierwszej drużynie z St. Jakob-Park zadebiutował w 2017 roku. Szansę na pokazanie swoich umiejętności w meczu z Lugano dał mu wówczas trener Raphael Wicky.

Sezon 2017/2018 był bardzo udany w wykonaniu Afimico, który jak na zawołanie strzelał w zespole U-21. W dziewiętnastu spotkaniach na listę strzelców wpisał się wówczas czternastokrotnie. Dobra postawa nie pozostała niezauważona przez kolejnego trenera FC Basel. Marcel Koller częściej pozwalał grać utalentowanemu napastnikowi, ale by zwiększyć możliwości rozwoju Pululu zdecydował się wysłać młodego zawodnika na wypożyczenie do Neuchâtel Xamax FCS, gdzie w piętnastu meczach dwukrotnie wpisał się na listę strzelców i raz asystował.

W kolejnych sezonach był już pełnoprawnym członkiem pierwszego zespołu FC Basel. Jego rola sprowadzała się jednak głównie do funkcji zmiennika, z której wywiązywał się bardzo dobrze. Sezon 2019/2020 zakończył z czterema golami i trzema asystami, a kolejny z trzema golami i ośmioma ostatnim podaniami.

Momentem przełomowym w jego karierze był styczeń 2022 roku, kiedy po dziewięciu latach spędzonych w Bazylei zdecydował się na zmianę otoczenia. Ze Szwajcarii trafił do Niemiec, do występującego wówczas w Bundeslidze SpVgg Greuther Fürth. W pierwszym zespole grywał niewiele, za to dużo dobrego robił w drugiej drużynie Koniczynek. W ośmiu spotkaniach zdobył siedem bramek i popisał się trzema asystami.

Klub z Furth nie uchronił się przed spadkiem do drugiej ligi. Nowe okoliczności nie zmieniły jednak sytuacji Pululu, który w sezonie 2022/2023 pełnił jedynie rolę rezerwowego. Na domiar złego sezon rozpoczął od urazu, który wykluczył go z gry w pierwszych pięciu kolejkach.

Francuz podzielił się pierwszymi wrażeniami związanymi z przyjazdem do Białegostoku. – Od początku odnoszę wrażenie, że to rodzinny i przyjazny klub. Ludzie dobrze się mną zaopiekowali, wszystko stoi na wysokim poziomie i cieszę się, że mogę tutaj być. Zarówno stadion, jak i ośrodek treningowy spełniają wszystkie wymagania niezbędne dla profesjonalnych zawodników. Stadion wygląda naprawdę imponująco, jest duży i już nie mogę doczekać się pierwszego spotkania, kiedy zapełni się kibicami. Nic tylko brać się do pracy.

(źródło: jagiellonia.pl/mt)