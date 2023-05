Aerosmith kończy działalność muzyczną.

3 maja, 2023

Przez ostatnie pięćdziesiąt lat Aerosmith stał się jednym z najbardziej rozpoznawalnych zespołów rockowych na świecie, zdobywając fanów na całym globie. Niestety, zespół zdecydował się zakończyć swoją karierę muzyczną. Tej jesieni rozpocznie się ostatnia trasa koncertowa „Peace out”, podczas której zaplanowano 40 koncertów w Ameryce Północnej.

Wokalista Aerosmith, Steven Tyler, powiedział, że decyzja o zakończeniu kariery była dla niego trudna, jednak nadszedł czas, aby zacząć nowy rozdział w swoim życiu. „To był długi czas, od kiedy zaczynaliśmy grać razem, a teraz po prostu czujemy, że nadszedł czas, aby skończyć,” powiedział Tyler. „Ale to nie oznacza końca naszych relacji i przyjaźni. Jesteśmy nadal rodziną, nadal będziemy się spotykać i robić rzeczy razem.”

Aerosmith został założony w 1970 roku w Bostonie i szybko zdobył popularność dzięki swojemu energetycznemu stylowi i charakterystycznemu wokalowi Tylersa. Zespół zdobył liczne nagrody, w tym cztery statuetki Grammy, a ich hity, takie jak „Dream On”, „Walk This Way” i „I Don’t Want to Miss a Thing”, stały się klasykami rocka.

Mimo że zakończenie kariery Aerosmith może być smutne dla wielu fanów zespołu, można być pewnym, że ich muzyka pozostanie w pamięci i będzie kontynuować swoje dziedzictwo jako jedna z największych ikon rocka w historii. (hp)