Adopcja kotów ze Schronisku dla Zwierząt w Białymstoku

12 lutego, 2024

Fot.: Hanna Kość Fot.: Hanna Kość

W Schronisku dla zwierząt w Białymstoku jest aktualnie blisko 30 kotów. Mieszkają w boksach, w których jest część ogrzewana z legowiskami oraz woliera zewnętrzna.

Podobnie jak w przypadku psów, można koty przebywające w schronisku adoptować. Do tej pory udało się znaleźć nowy dom kilkunastu kotom.

– Proces adopcyjny rozpoczynamy ankietą przed adopcyjną, tak jak w przypadku psów – mówi Anna Jaroszewicz, kierownik schroniska. – Potem rozmawiamy z rodziną chętną na adopcję, analizujemy jeszcze co tam w domu jest, czy jest jakiś piesek czy jest kotek, naradzamy się wspólnie i jeżeli rodzina daje nam duże nadzieje na to, że kot będzie tam bezpiecznie żył, to finalizujemy umową adopcyjną. Nasze koty wszystkie wychodzą od nas tak jak psy, czuli zaczipowane chipem elektronicznym, zarejestrowane w bazach, zaszczepione i wykastrowany.

Większość kotów, która trafia do adopcji, miały już swój dom, ponieważ lubią kontakt z człowiekiem i umieją korzystać z kuwety.

– Jeżeli mamy kota, który na przykład widać, że unika kontaktu z człowiekiem to uczymy go, że ten kontakt jest dobry, jest pozytywny. Najlepszą metodą przekonania kota do człowieka to jest po prostu przytulanie, głaskanie, zabawa czyli uczenie, że czas spędzony z człowiekiem jest czymś fajnym i przyjemnym – dodaje Anna Jaroszewicz.

Wszelkie informacje dotyczące adopcji kotów lub psów można uzyskać w schronisku. (hk)

Z Anną Jaroszewicz, kierownikiem Schroniska dla Zwierząt „Dolina Dolistówki” w Białymstoku rozmawiała Hanna Kość: