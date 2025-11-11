Home Wiadomości Adam Woronowicz odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski

Wiadomości

11 listopada, 2025

Adam Woronowicz odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski

Fot. Grzegorz Jakubowski, źródło: KPRP
Aktor pochodzący z Białegostoku i Honorowy Ambasador Województwa Podlaskiego, Adam Woronowicz został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

 

Odznaczenie wręczył Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, doceniając wybitne osiągnięcia artystyczne aktora oraz jego wkład w rozwój i promocję polskiej kultury. To jedno z najwyższych odznaczeń państwowych, przyznawane za szczególne zasługi dla kraju w dziedzinie nauki, sztuki i kultury.

Adam Woronowicz od lat z powodzeniem występuje w teatrze, filmie i telewizji, a jego role zapisały się na trwałe w historii współczesnej polskiej kinematografii. (red.)

Najnowsze wiadomości
Podlaskie świętuje Niepodleg ... więcej
Adam Woronowicz odznaczony Krz ... więcej
Białystok razem dla Niepodleg ... więcej
Utrudnienia w ruchu dla kierow ... więcej
2:1 wygrała Jagiellonia Biał ... więcej
× W ramach naszego serwisu www stosujemy pliki cookies zapisywane na urządzeniu użytkownika w celu dostosowania zachowania serwisu do indywidualnych preferencji użytkownika oraz w celach statystycznych.
Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Prywatności
Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję Politykę prywatności i wykorzystania plików cookies w serwisie.