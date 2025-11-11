Adam Woronowicz odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski

11 listopada, 2025

Fot. Grzegorz Jakubowski, źródło: KPRP Fot. Grzegorz Jakubowski, źródło: KPRP

Aktor pochodzący z Białegostoku i Honorowy Ambasador Województwa Podlaskiego, Adam Woronowicz został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Odznaczenie wręczył Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, doceniając wybitne osiągnięcia artystyczne aktora oraz jego wkład w rozwój i promocję polskiej kultury. To jedno z najwyższych odznaczeń państwowych, przyznawane za szczególne zasługi dla kraju w dziedzinie nauki, sztuki i kultury.

Adam Woronowicz od lat z powodzeniem występuje w teatrze, filmie i telewizji, a jego role zapisały się na trwałe w historii współczesnej polskiej kinematografii. (red.)