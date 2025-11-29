ABW rozbiła grupę podejrzaną o współpracę z rosyjskim wywiadem. Zatrzymania w Białymstoku i Warszawie

Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego zatrzymała pięć osób podejrzewanych o działania na rzecz rosyjskich służb wywiadowczych. Do zatrzymań doszło na terenie Białegostoku oraz Warszawy, a śledztwo w sprawie prowadzi delegatura ABW w Rzeszowie pod nadzorem Lubelskiego Wydziału Zamiejscowego Prokuratury Krajowej. Organy ścigania ustalają aktywność obcej agentury na terenie Polski od marca 2024 r. do lutego 2025 r.
Kogo zatrzymano? Obywatele Ukrainy i Białorusi wśród podejrzanych
Do akcji ABW doszło 25 i 26 listopada 2025 r. W ręce służb trafili:
-
Ukrainiec Oleksandr S. oraz nieletnia Sofia Ch.,
-
obywatelki i obywatele Białorusi: Viktoryia M., Anton M. i Uladzimir U.
Według ustaleń służb osoby te miały kontakt z moderatorem działającym na Telegramie, który zwerbował je do prowadzenia działań o charakterze dywersyjnym wymierzonych w bezpieczeństwo Polski.
Dywersja, obserwacja obiektów i propaganda — zakres działań grupy
Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego informuje, że zatrzymani mieli wykonywać zadania typowe dla struktur wykorzystywanych przez rosyjski wywiad. Obejmowały one m.in.:
-
fotografowanie i dokumentowanie obiektów infrastruktury krytycznej,
-
zbieranie informacji o miejscach i systemach kluczowych dla bezpieczeństwa państwa,
-
rozwieszanie propagandowych plakatów,
-
nanoszenie graffiti zgodnego z wytycznymi zleceniodawców,
-
pozostawanie w gotowości do kolejnych poleceń.
Za realizację zadań otrzymywali wynagrodzenie przesyłane na portfele kryptowalutowe, co – jak podkreśla ABW – wpisuje się w znany schemat działania rosyjskich służb.
Decyzje sądu i zastosowane środki zapobiegawcze
26 i 27 listopada przeprowadzono kluczowe czynności procesowe z udziałem wszystkich zatrzymanych. Następnie doprowadzono ich do Prokuratury Krajowej w Lublinie.
Sąd Rejonowy Lublin-Zachód:
-
wobec Viktoryi M., Oleksandra S. i Antona M. zastosował trzymiesięczny areszt,
-
nieletnią Sofię Ch. umieścił w schronisku dla nieletnich na taki sam okres.
W przypadku Uladzimira U., przebywającego w szpitalu, prokurator zdecydował o zakazie opuszczania kraju, rezygnując z izolacyjnego środka z uwagi na jego stan zdrowotny.
Śledztwo trwa – ABW gromadzi kolejne dowody
Postępowanie ma charakter rozwojowy. Śledczy analizują zabezpieczone materiały i weryfikują kolejne wątki sprawy. W działaniach operacyjnych ABW wspierali funkcjonariusze Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości z Rzeszowa.
