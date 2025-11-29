ABW rozbiła grupę podejrzaną o współpracę z rosyjskim wywiadem. Zatrzymania w Białymstoku i Warszawie

29 listopada, 2025

Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego zatrzymała pięć osób podejrzewanych o działania na rzecz rosyjskich służb wywiadowczych. Do zatrzymań doszło na terenie Białegostoku oraz Warszawy, a śledztwo w sprawie prowadzi delegatura ABW w Rzeszowie pod nadzorem Lubelskiego Wydziału Zamiejscowego Prokuratury Krajowej. Organy ścigania ustalają aktywność obcej agentury na terenie Polski od marca 2024 r. do lutego 2025 r.

Kogo zatrzymano? Obywatele Ukrainy i Białorusi wśród podejrzanych

Do akcji ABW doszło 25 i 26 listopada 2025 r. W ręce służb trafili:

Ukrainiec Oleksandr S. oraz nieletnia Sofia Ch. ,

obywatelki i obywatele Białorusi: Viktoryia M., Anton M. i Uladzimir U.

Według ustaleń służb osoby te miały kontakt z moderatorem działającym na Telegramie, który zwerbował je do prowadzenia działań o charakterze dywersyjnym wymierzonych w bezpieczeństwo Polski.

Dywersja, obserwacja obiektów i propaganda — zakres działań grupy

Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego informuje, że zatrzymani mieli wykonywać zadania typowe dla struktur wykorzystywanych przez rosyjski wywiad. Obejmowały one m.in.:

fotografowanie i dokumentowanie obiektów infrastruktury krytycznej ,

zbieranie informacji o miejscach i systemach kluczowych dla bezpieczeństwa państwa,

rozwieszanie propagandowych plakatów,

nanoszenie graffiti zgodnego z wytycznymi zleceniodawców,

pozostawanie w gotowości do kolejnych poleceń.

Za realizację zadań otrzymywali wynagrodzenie przesyłane na portfele kryptowalutowe, co – jak podkreśla ABW – wpisuje się w znany schemat działania rosyjskich służb.

Decyzje sądu i zastosowane środki zapobiegawcze

26 i 27 listopada przeprowadzono kluczowe czynności procesowe z udziałem wszystkich zatrzymanych. Następnie doprowadzono ich do Prokuratury Krajowej w Lublinie.

Sąd Rejonowy Lublin-Zachód:

wobec Viktoryi M., Oleksandra S. i Antona M. zastosował trzymiesięczny areszt ,

nieletnią Sofię Ch. umieścił w schronisku dla nieletnich na taki sam okres.

W przypadku Uladzimira U., przebywającego w szpitalu, prokurator zdecydował o zakazie opuszczania kraju, rezygnując z izolacyjnego środka z uwagi na jego stan zdrowotny.

Śledztwo trwa – ABW gromadzi kolejne dowody

Postępowanie ma charakter rozwojowy. Śledczy analizują zabezpieczone materiały i weryfikują kolejne wątki sprawy. W działaniach operacyjnych ABW wspierali funkcjonariusze Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości z Rzeszowa.

