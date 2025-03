Absolwentki Politechniki Białostockiej nagrodzono w ogólnopolskim konkursie na najlepszą pracę dyplomową

21 marca, 2025

Konkurs SIMP, fot. Hanna Kość Konkurs SIMP, fot. Hanna Kość

Dwie prace magisterskie napisane w Politechnice Białostockiej zwyciężyły w XXIV edycji ogólnopolskiego konkursu na najlepszą pracę dyplomową o profilu mechanicznym wykonaną i obronioną w polskiej uczelni technicznej. Nagrodę Zarządu Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich otrzymała inż. Justyna Dąbrowska i mgr inż. Julia Jagodyńska.

W konkursie zwracano uwagę na logiczność, estetykę, pomysł i możliwość wdrożenia tematu.

– Są to prace typowo o charakterze technicznym. Preferowane są prace z inżynierii mechanicznej, natomiast od wielu lat ten konkurs ma taki bardziej otwarty charakter, a więc aspekt inżynieryjny. W większości wydziałów Politechniki Białostockiej są to prace, które spełniają te warunki – mówi prof. Sławomir Obidziński, prezesa zarządu Koła Uczelnianego SIMP Politechniki Białostockiej.

W finale konkursu z Politechniki Białostockiej zwyciężyła m.in. praca magisterska pt.: „Eksperymentalna ocena wybranych parametrów mechanicznych wiązadeł”.

– Praca głównie polegała na zbadaniu, jak zachowują się więzadła. Były to preparaty świńskie pozyskiwane z naszych lokalnych rzeźni. Może brzmi to dramatycznie, ale była to naprawdę interesująca praca, pozwalająca poznać bardziej ten aspekt naszej budowy anatomicznej – mówi autorka mgr inż. Julia Jagodyńska.

Do finału konkursu na najlepszą pracę dyplomową o profilu mechanicznym wykonaną i obronioną w polskiej uczelni technicznej z Politechniki Białostockiej zgłoszono sześć prac dyplomowych. (hk)

Relacja Hanny Kość:

Prace dyplomowe z Politechniki Białostockiej zgłoszone do finału XXIV edycji ogólnopolskiego konkursu na najlepszą pracę dyplomową o profilu mechanicznym wykonaną i obronioną w polskiej uczelni technicznej: