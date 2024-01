Absolwentka Politechniki Białostockiej napisała książkę

30 stycznia, 2024

Fot. Monika Brańska – strona autorska Fot. Monika Brańska – strona autorska

Monika Brańska – absolwentka Politechniki Białostockiej udowadnia, że można połączyć umysł ścisły z lekkim piórem. 6 lutego wydaje swoją pierwszą powieść, pt. „Buldożer”.

Monika Brańska ukończyła studia magisterskie na Wydziale Inżynierii Zarządzania Politechniki Białostockiej. Wtedy chciała założyć własny biznes, jednak teraz ukierunkowuje się na pisanie.

Czy wykształcenie, które zdobyła w jakimś stopniu pomogło jej urzeczywistnić marzenie o zostaniu pisarką?

– Są to dwa różne bieguny, aczkolwiek jedno nie wyklucza drugiego – mówi Monika Brańska. – Pomysł na napisanie książki zrodził się we mnie w okresie dojrzewania. Chciałam pisać, tworzyć kreować. Wystarczył impuls. Wpadł mi do głowy pomysł i nie chciałam zaprzepaścić szansy. Wybierając się na studia, nie spodziewałam się, że zaraz po nich będę miała na swoim koncie jedną książkę.

Debiutancka powieść absolwentki Politechniki Białostockiej, porusza aktualny temat toksycznych relacji.

– „Buldożer ” jest skierowany raczej do kobiet, głównie młodych kobiet. To książka o uczuciach toksycznych. Pojawia się miłość i konsekwencje relacji z niewłaściwą osobą. Wydaje mi się, że jest to problem dość powszechny. Proces pisania był dość długi, mozolny. Tytuł nawiązuje do budownictwa, do maszyny, która niszczy, burzy, rujnuje wszystko co jest i tak też się dzieje w tej książce.

Od 6 lutego „Buldożer” będzie dostępny w księgarniach stacjonarnych i internetowych oraz w bibliotekach. (jł)

Z Moniką Brańską rozmawiała Julia Łata: