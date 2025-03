Absolwenci Politechniki Białostockiej uroczyście odebrali dyplomy. Posłuchaj relacji!

Dyplomatoria to uroczystość organizowana przez Biuro Karier i Współpracy z Absolwentami Politechniki Białostockiej, wzorowana na amerykańskich ceremoniach ukończenia studiów. Absolwenci ubrani w togi i birety odbierają dyplomy z rąk rektor uczelni oraz dziekanów swoich wydziałów. To nie tylko formalne zakończenie edukacji, ale także moment pełen wzruszeń i dumy z osiągnięć młodych inżynierów oraz magistrów.

Aula Wydziału Elektrycznego wypełniła się niemal po brzegi. Na scenie pojawili się wyróżnieni absolwenci, którym towarzyszyli dr hab. Marta Kosior-Kazberuk, prof. PB, Rektor Politechniki Białostockiej, oraz dziekani poszczególnych wydziałów.

– Uzyskaliście Państwo tytuł zawodowy inżyniera albo magistra inżyniera. Ale już wszyscy z was wiedzą, że inżynier to nie tylko zawód, ale to także sposób życia. To podejście do życia to traktowanie różnych spraw, z którymi się mierzymy. I tego fajnego właściwego podejścia życzę państwu, żeby wam towarzyszyło przez całe życie zawodowe. – mówiła Rektor PB, dr hab. Marta Kosior-Kazberuk, prof. PB.