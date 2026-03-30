„A story in one moment” – konkurs fotograficzno-językowy dla studentów Politechniki Białostockiej

30 marca, 2026

źródło: Studium Języków Obcych

Jedno zdjęcie może opowiedzieć całą historię – wystarczy uchwycić właściwy moment. Politechnika Białostocka zaprasza studentów do udziału w 5. edycji konkursu fotograficzno-językowego „A story in one moment”, organizowanego przez Studium Języków Obcych.

Konkurs od lat cieszy się dużym zainteresowaniem i przyciąga osoby, które chcą połączyć kreatywność z umiejętnościami językowymi. Zadanie jest proste, ale wymaga pomysłu – uczestnicy muszą wykonać zdjęcie przedstawiające jeden wyjątkowy moment, a następnie opisać go w wybranym języku obcym: angielskim, niemieckim, hiszpańskim lub rosyjskim.

Organizatorzy zachęcają do uchwycenia chwili, która niesie emocje lub osobiste znaczenie. Może to być zarówno codzienna sytuacja, jak i wyjątkowe wydarzenie – liczy się interpretacja i sposób opowiedzenia historii obrazem i słowem.

Aby wziąć udział w konkursie, należy przygotować fotografię oraz krótki opis (200–500 znaków), a następnie przesłać pracę za pomocą formularza zgłoszeniowego. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 24 kwietnia 2026 roku.

Prace oceni jury, które weźmie pod uwagę zgodność z tematem, jakość językową oraz wartość artystyczną. Dodatkowo przyznana zostanie Nagroda Publiczności dla zdjęcia, które zdobędzie najwięcej głosów w internetowym głosowaniu.

To doskonała okazja, by zaprezentować swoją wrażliwość, pasje i spojrzenie na świat – a przy okazji rozwinąć kompetencje językowe w praktyce.

Formularz zgłoszeniowy znajdziecie TUTAJ

(pc)