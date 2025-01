Studencie oceń kształcenie – akcja ankietyzacja w Politechnice Białostockiej

– Chcielibyśmy na politechnice rozszerzyć wyrażanie swojej opinii na temat wykładowców. Ankieta są ważnym elementem tego, żebyśmy korygowali niewłaściwe zachowania u prowadzących zajęcia czy nagradzali tych, którzy robią swoją pracę bardzo dobrze. Akcja ankietyzacja ma realny wpływ na to, co później dzieje się na politechnice – mówi Maria Czarnecka, przewodniczący komisji do spraw dydaktyki i jakości kształcenia samorządu studentów Politechniki Białostockiej