Obywatela Azerbejdżanu zatrzymany. Jechał kradzionym autem

– Policjanci z Augustowskiej drogówki zatrzymali do kontroli Porsche, którym kierował obywatel Azerbejdżanu. W trakcie sprawdzania w policyjnej bazie danych wyszło na jaw, że samochód warty blisko 500 000 zł jest zarejestrowany jako utracony. Do przestępstwa miał dojść na terenie Szwecji. Mężczyzna został zatrzymany i trafił do policyjnego aresztu, natomiast samochód został odholowany na policyjny parking – informuje podkomisarz Kinga Kalinowska oficer prasowy Komendy Wojewódzkiej w Białymstoku.