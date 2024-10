Lomacon 2024. Połączenie nauki i biznesu na początku listopada w Politechnice Białostockiej

Panele naukowe i dyskusyjne będą prowadzone w duchu zrównoważonego rozwoju, na który duży nacisk kładzie Unia Europejska. Nadrzędną ideą konferencji jest też współpraca nauki i przemysłu – zaznacza dr hab. inż. Dariusz Perkowski, prof. Politechniki Białostockiej

– Jesteśmy otwarci między innymi na startupy, tutaj też zapraszamy właśnie osoby, które myślą o startupach, rozwoju swoich umiejętności we wyprowadzaniu odpowiednich materiałów czy technologii, tu będziemy chcieli pomóc jako właśnie osoby, które współpracują, zarówno z odpowiednimi firmami, które prowadzą badania, też odpowiednimi firmami, które wdrażają technologie na rynek, my zamykamy tą tak zwaną poczwórną helisę, gdzie jest nauka, gdzie jest przemysł, zarząd naszego województwa oraz otoczenie społeczno-gospodarcze.

Tegoroczna konferencja LIMACON 2024 skupi się przede wszystkim na tematach związanych z wodorem i przemysłem wodorowym oraz technologii kompozytowych dla budownictwa i inżynierii lądowej – podkreśla rektor Politechniki Białostockiej – profesor dr hab. inż. Marta Kosior-Kazberuk, prof. PB.

– Najnowsze trendy jeśli chodzi o rozwój materiałów, ale też o ich wykorzystanie, stosowanie, poszukiwanie optymalnych rozwiązań materiałowych i technologicznych. To wszystko musimy robić wspólnie, to znaczy wykorzystywać koncepcje opracowane na uczelni do konkretnych zastosowań, takich zastosowań, na które czeka biznes, biznes lokalny, ale tu mówimy o kwestiach technicznych i technologicznych, te kwestie nie mają granic regionalnych, czyli nasze rozwiązania są potrzebne w kraju, jak i za granicą.