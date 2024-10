Akcja „Trzeźwość” na podlaskich drogach: 16 kierowców zatrzymanych za jazdę pod wpływem alkoholu

8 października, 2024

źródło: KWP Białystok

Policjanci z województwa podlaskiego prowadzili dzisiaj działania pod nazwą „Trzeźwość”, mające na celu wyeliminowanie z ruchu drogowego kierowców prowadzących pod wpływem alkoholu. W ciągu trzech godzin funkcjonariusze zatrzymali aż 16 osób, które zdecydowały się wsiąść za kierownicę po spożyciu alkoholu.

Jednym z zatrzymanych był 24-letni kierowca toyoty, którego policjanci skontrolowali w Grajewie tuż po godzinie 7:00. Mężczyzna miał ponad pół promila alkoholu w organizmie. Co więcej, prowadził pojazd pomimo cofniętych uprawnień – wcześniej stracił prawo jazdy za jazdę w stanie nietrzeźwości.

Policja przypomina, że jazda pod wpływem alkoholu to poważne przestępstwo, za które grozi kara do 3 lat pozbawienia wolności. Nawet niewielka ilość alkoholu w organizmie wpływa na zdolność koncentracji i wydłuża czas reakcji, co może prowadzić do tragicznych wypadków. Wsiadając za kierownicę po spożyciu alkoholu, narażasz życie swoje oraz innych uczestników ruchu. (pc)