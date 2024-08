Ostrzeżenie II i III stopnia przed ulewami i burzami

20 sierpnia, 2024

fot. Małgorzata Turecka fot. Małgorzata Turecka

Synoptycy ostrzegają przed ulewami i burzami w województwie podlaskim. Ostrzeżenia II stopnia dotyczą centralnej części regionu, w tym Białegostoku i Łomży, natomiast ostrzeżenia III stopnia obowiązują na południu w powiecie bielskim, hajnowskim i siemiatyckim.

Prognozowane są intensywne opady deszczu o wysokości do 90 mm.

– Przed burzą zamknijmy okna i drzwi, usuńmy z parapetów czy balkonów przedmioty, które mogą zostać porwane przez wiatr, a tym samym mogą stanowić zagrożenie. W miarę możliwości wyłączmy urządzenia elektryczne i gazowe. Nie obserwujmy niebezpiecznych zjawisk pogodowych, w czasie nawałnicy nie podchodźmy do okien i do drzwi. Jeżeli bardzo silny wiatr albo intensywne opady deszczu zaskoczą nas w trakcie podróży samochodem to nie kontynuujmy jazdy, tylko poszukajmy bezpiecznego schronienia – mówi młodsza ogniomistrz Justyna Kłusewicz, rzecznik prasowa podlaskiego komendanta wojewódzkiego państwowej straży pożarnej.

Ostrzeżenia przed ulewanymi opadami deszczu i burzami w województwie podlaskim obowiązują do środy (21.08) do rana. (hk)