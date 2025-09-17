86. rocznica agresji Związku Sowieckiego na Polskę i Dzień Sybiraka. Uroczystości w Białymstoku

17 września, 2025

17 września 2025 roku przypada 86. rocznica agresji Związku Sowieckiego na Polskę. To data niezwykle ważna w historii naszego kraju – tego dnia w 1939 roku Armia Czerwona, łamiąc wcześniejsze ustalenia i pakt o nieagresji, dokonała napaści na wschodnie ziemie II Rzeczypospolitej. W wyniku tej agresji setki tysięcy Polaków zostało zesłanych w głąb Związku Sowieckiego. Dlatego od 2013 roku obchodzimy również Dzień Sybiraka, upamiętniający losy ofiar deportacji i zesłań.

Uroczystości rocznicowe w Białymstoku

Główne obchody odbyły się w Białymstoku, przed Muzeum Pamięci Sybiru, które jest jednym z najważniejszych miejsc pamięci o ofiarach sowieckich represji. W południe rozpoczęła się uroczystość pod Pomnikiem Bohaterskich Matek Sybiraczek.

Zanim rozpoczęły się oficjalne obchody, odprawiono nabożeństwa ekumeniczne w intencji ofiar agresji sowieckiej. Modlitwy odbyły się w cerkwi prawosławnej, w parafii ewangelicko-augsburskiej, w meczecie oraz w kościele pw. Świętego Ducha przy ul. Sybiraków, gdzie złożono kwiaty pod Pomnikiem-Grobem Nieznanego Sybiraka.

Mapping i symboliczne gesty pamięci

Wieczorem, o godzinie 21:00, na gmachu Muzeum Pamięci Sybiru zostanie wyświetlony specjalny napis: „17 września. Pamiętamy”. To symboliczny gest przypominający o tragicznych wydarzeniach sprzed 86 lat.

W poprzednich latach tego dnia uruchamiano również syreny alarmowe. W 2025 roku władze miasta zrezygnowały z tej formy upamiętnienia ze względu na ostatnie incydenty związane z naruszeniem polskiej przestrzeni powietrznej.

Wystawy w Muzeum Pamięci Sybiru

Obchody nie kończą się tylko na dzisiejszych wydarzeniach. W kolejnych dniach będzie można zobaczyć dwie specjalne wystawy. 25 września 2025 roku w Muzeum Pamięci Sybiru zostaną otwarte ekspozycje:

„Fotoreportaż z Syberii”

„Syberyjski Świat. Historia – Życie – Przetrwanie”

To okazja, aby poznać historie polskich zesłańców i zobaczyć dokumentację ich życia na zesłaniu.

Dlaczego 17 września jest tak ważny?

Rocznica sowieckiej agresji na Polskę oraz Dzień Sybiraka to ważne daty w kalendarzu historycznym naszego kraju. Upamiętniają nie tylko ofiary wojny, ale także tragedię tysięcy rodzin, które zostały rozdzielone i wywiezione na Syberię. Dzisiejsze obchody w Białymstoku są wyrazem pamięci o tych, którzy cierpieli i ginęli w wyniku działań Związku Sowieckiego.

(pc)