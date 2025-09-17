86. rocznica agresji Związku Sowieckiego na Polskę i Dzień Sybiraka. Uroczystości w Białymstoku

17 września 2025 roku przypada 86. rocznica agresji Związku Sowieckiego na Polskę. To data niezwykle ważna w historii naszego kraju – tego dnia w 1939 roku Armia Czerwona, łamiąc wcześniejsze ustalenia i pakt o nieagresji, dokonała napaści na wschodnie ziemie II Rzeczypospolitej. W wyniku tej agresji setki tysięcy Polaków zostało zesłanych w głąb Związku Sowieckiego. Dlatego od 2013 roku obchodzimy również Dzień Sybiraka, upamiętniający losy ofiar deportacji i zesłań.
Uroczystości rocznicowe w Białymstoku
Główne obchody odbyły się w Białymstoku, przed Muzeum Pamięci Sybiru, które jest jednym z najważniejszych miejsc pamięci o ofiarach sowieckich represji. W południe rozpoczęła się uroczystość pod Pomnikiem Bohaterskich Matek Sybiraczek.
Zanim rozpoczęły się oficjalne obchody, odprawiono nabożeństwa ekumeniczne w intencji ofiar agresji sowieckiej. Modlitwy odbyły się w cerkwi prawosławnej, w parafii ewangelicko-augsburskiej, w meczecie oraz w kościele pw. Świętego Ducha przy ul. Sybiraków, gdzie złożono kwiaty pod Pomnikiem-Grobem Nieznanego Sybiraka.
Mapping i symboliczne gesty pamięci
Wieczorem, o godzinie 21:00, na gmachu Muzeum Pamięci Sybiru zostanie wyświetlony specjalny napis: „17 września. Pamiętamy”. To symboliczny gest przypominający o tragicznych wydarzeniach sprzed 86 lat.
W poprzednich latach tego dnia uruchamiano również syreny alarmowe. W 2025 roku władze miasta zrezygnowały z tej formy upamiętnienia ze względu na ostatnie incydenty związane z naruszeniem polskiej przestrzeni powietrznej.
Wystawy w Muzeum Pamięci Sybiru
Obchody nie kończą się tylko na dzisiejszych wydarzeniach. W kolejnych dniach będzie można zobaczyć dwie specjalne wystawy. 25 września 2025 roku w Muzeum Pamięci Sybiru zostaną otwarte ekspozycje:
„Fotoreportaż z Syberii”
„Syberyjski Świat. Historia – Życie – Przetrwanie”
To okazja, aby poznać historie polskich zesłańców i zobaczyć dokumentację ich życia na zesłaniu.
Dlaczego 17 września jest tak ważny?
Rocznica sowieckiej agresji na Polskę oraz Dzień Sybiraka to ważne daty w kalendarzu historycznym naszego kraju. Upamiętniają nie tylko ofiary wojny, ale także tragedię tysięcy rodzin, które zostały rozdzielone i wywiezione na Syberię. Dzisiejsze obchody w Białymstoku są wyrazem pamięci o tych, którzy cierpieli i ginęli w wyniku działań Związku Sowieckiego.
