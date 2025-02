85. rocznica pierwszej deportacji na Sybir. Sprawdź program obchodów

6 lutego, 2025

W nocy z 9 na 10 lutego przypada 85. rocznica pierwszej deportacji na Sybir, których w 1940 roku były trzy. Obchody rozpoczną się Biegiem Pamięci Sybiru. Biegacze uczczą pamięć Sybiraków już w sobotę (08.02) na dwóch trasach 5 i 10 km po Lesie Turczyńskim.

Muzeum Pamięci Sybiru planuje też inne wydarzenia, które upamiętnią wydarzenia sprzed 85 lat.

– 9 lutego wszystkich mieszkańców zapraszamy tutaj przed Muzeum Pamięci Sybiru o 17:00. Jak co roku zapalimy symboliczne światełko pamięci na nie symbolicznych, ale autentycznych torach, które były wykorzystywane przez Armię Czerwoną, przez NKWD do deportacji obywateli polskich na Syberię. 10 lutego będą uroczyste obchody przed pomnikiem nieznanego Sybiraka i 11 lutego o 19:00 salon ambient, czyli słuchanie muzyki na naszej wystawie – mówi Wojciech Śleszyński, dyrektor Muzeum Pamięci Sybiru.

Natomiast Bieg Pamięci Sybiru odbędzie się w sobotę (08.02). Biegacze upamiętnią konkretnych Sybiraków, a w podziękowaniu otrzymają medal, który w tym roku uwidacznia maszynę do szycia rodziny Sitarskich.

– W tym roku mamy 85. rocznicę pierwszego wywózki, ale w tym roku także mamy 85. rocznicę zbrodni. Ten medal opowiada historię, niestety jakich wiele było rodzin. Mąż Marian, zmobilizowany we wrześniu 39 roku, zostaje aresztowany przez Sowietów i ginie w zbrodni Katyńskiej, a jego żona Anna z córką i teściową trafiają do Kazachstanu. Co bierze z sobą? Maszynę do szycia, która ratuje im życie w Kazachstanie – dodaje Wojciech Śleszyński.

Na Bieg Pamięci Sybiru w Białymstoku nie ma już miejsc, natomiast do końca lutego jest możliwość wzięć udziału w biegu wirtualnym, w którym do pokonania jest dowolna trasa powyżej 5 km. Bieg odbędzie się również we Wrocławiu 15 lutego. (hk)