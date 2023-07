80. rocznica Powstania w Getcie Białostockim. Władze miasta odsłonią tablice upamiętniające bramy getta

25 lipca, 2023

Obchody 80. rocznicy likwidacji białostockiego getta, źródło: UM Białystok

W Białymstoku w ramach obchodów 80. rocznicy Powstania w Getcie Białostockim odsłonięte zostaną w środę (26.07) tablice upamiętniające główne bramy getta.

Umieszczono je przy ul. Malmeda (przy skrzyżowaniu z Lipową) i ul. Jurowieckiej (przy skrzyżowaniu z Sienkiewicza).

Na obszarze, który dziś wyznaczają ulice Lipowa, Sienkiewicza, Towarowa i Poleska, zamknięto ok. 40 tysięcy osób żydowskiego pochodzenia.

Podczas akcji likwidacyjnej, w dniach 15-16 sierpnia 1943 roku wybuchło powstanie, które zostało brutalnie stłumione. Ostateczna likwidacja getta nastąpiła we wrześniu. Jego mieszkańcy zostali wywiezieni do różnych obozów zagłady, głównie do Treblinki. Szacuje się, że z 40 tysięcy osób przeżyło niecałe 300.

Uroczyste odsłonięcie tablic upamiętniających bramy getta zaplanowano na 18:00. (mt)