8 tysięcy młodych mieszkańców województwa podlaskiego przeszło kwalifikację wojskową

25 czerwca, 2025

Kwalifikacja wojskowa /Fot. Powiat białostocki Kwalifikacja wojskowa /Fot. Powiat białostocki

Zakończyła się kwalifikacja wojskowa w województwie podlaskim. Przed komisją lekarską stanęło około 8 tysięcy młodych mieszkańców regionu. W całym kraju to około 230 tys. osób. Obowiązkowo w kwalifikacji uczestniczyli mężczyźni z rocznika 2006.

Frekwencja w tegorocznej kwalifikacji wojskowej w województwie podlaskim wyniosła 91 procent i była o 2 procent wyższa w ubiegłym roku.

– Osób z kategorią A odnotowaliśmy ponad 82%. Kategorię B otrzymało około 1% osób, kategorię D 11 osób, natomiast kategorię E, czyli osoby niezdolne do pełnienia służby wojskowej, otrzymało 5% osób stawiających się do kwalifikacji – mówi płk Dariusz Szorc, szef Ośrodka Zamiejscowego Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji w Białymstoku.

Kwalifikacja wojskowa nie jest poborem do wojska, choć w jej trakcie zachęcano do wstąpienia do służby. – Jest to dla nas niezmiernie ważne wydarzenie ze względu na to, iż mamy grupę prawie 10 tysięcy osób, która staje do kwalifikacji wojskowej i w większości przypadków jest to pierwszy kontakt młodzieży z wojskiem. W ramach kwalifikacji wojskowej promujemy też wszystkie ochotnicze formy służby wojskowej, ale również projekty Ministra Obrony Narodowej – dodaje płk Dariusz Szorc.

Kwalifikację w województwie podlaskim przeprowadziło 17 powiatowych komisji lekarskich oraz jedna wojewódzka. (hk)