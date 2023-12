Nabór wniosków do nagrody artystycznej

19 grudnia, 2023

Trwa nabór wniosków o przyznanie Nagrody Artystycznej Prezydenta Miasta Białegostoku za osiągnięcia w dziedzinie tworzenia i upowszechniania kultury za 2023 r. Co roku nagroda przyznawana jest twórcom i animatorom, których działalność przyczynia się do wzbogacenia życia kulturalnego Białegostoku, poszerzenia oferty kulturalnej, ochrony dziedzictwa, edukacji kulturalnej oraz do promocji miasta w kraju i za granicą.

Nagroda artystyczna przyznawana jest w czterech kategoriach:

artystycznej – za dokonania twórcze w dziedzinach sztuki: film, fotografika, muzyka, plastyka, taniec, teatr,

organizatorskiej – za pomysły i organizację wydarzeń kulturalnych w mieście,

ochrony dziedzictwa – za działania na rzecz ochrony, popularyzacji i dokumentowania zabytków miasta oraz upowszechniania wiedzy o dziedzictwie kulturowym,

upowszechniania kultury i edukacji kulturalnej – za działania na rzecz upowszechniania kultury i edukacji kulturalnej w mieście we wszystkich dziedzinach sztuki.

Wnioski mogą składać:

dotychczasowi laureaci nagrody artystycznej,

stowarzyszenia twórcze i kulturalne,

jednostki oświatowe, instytucje kultury,

redakcje środków masowego przekazu,

inne podmioty prowadzące działalność kulturalną,

organy administracji publicznej,

mieszkańcy województwa podlaskiego.

Wnioski należy przesyłać na adres Departamentu Kultury, Promocji i Sportu Urzędu Miejskiego w Białymstoku do 2 stycznia. (jł)