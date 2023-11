Nowy Samorząd Studentów Politechniki Białostockiej. Dołączyły kreatywne osoby

7 listopada, 2023

Konferecja ds. rekrutacji, fot. Dariusz Piekut

Wybory do Samorządu Studentów Politechniki Białostockiej, które odbyły się w październiku, zakończyły się sukcesem. Do samorzadowej społeczności dołączyło bardzo dużo nowych osób. Teraz młodzi samorządowcy wprowadzani są w struktury studenckiego samorządu, poznają też zasady funkcjonowania w Politechnice Białostockiej.

– To kreatywne osoby, pełne pomysłów – pokreśla Emilia Ramotowska z Samorządu Studentów Politechniki Białostockiej. – Odbyły się już pierwsze spotkania Wydziałowych Rad Samorządu Studentów Politechniki Białostockiej, rozpoczynamy okres adaptacyjny, integrujemy się, wdrażamy w funkcjonowanie naszej działalności i jednocześnie kreślimy plany na ten semetr oraz następny.

Kadencja w Samorządzie Studenckim Politechniki Białostockiej trwa 2 lata. – Samorząd ma wpływ na wiele kwestii, to np. pomoc w stypendiach, opiniowanie kwesti realizowanych razem z Politechniką Białostocką, czy animowanie studenckiego życia. Starsi samorządowcy wspierają młodych: wprowadzają do struktur zarzadów w wydziałowych radach czy do komisji programowych – tłumaczy Emilia Ramotowska.

Z czym mogę się zgłaszać wszyscy studenci do kolegów z samorządu? – Pomagamy w realizacji różnych projektów, wydarzeń, eventów, oferujemy pomoc w składaniu wnisków o stypendia i innych wniosków na naszej uczelni – dodaje Emilia Ramotowska.

Główne biuro Samorządu Studentów Politechniki Białostockiej mieści się w Centrum Nowozesnego Kształcenia, ul. Zwierzyniecka 14, a na każdym wydziale działąją biura samorządowe. (at)