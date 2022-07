77. Rocznica Obławy Augustowskiej

Lipiec 8, 2022

Źródło: facebook Instytutu Pileckiego Źródło: facebook Instytutu Pileckiego

W najbliższy weekend w Augustowie rozpoczną się uroczystości upamiętniające 77. rocznicę Obławy Augustowskiej. Organizatorem uroczystości jest Instytut Pileckiego.

W sobotę w godzinach 10-16 odbędzie się Piknik Edukacyjny na Rynku Zygmunta Augusta z warsztatami, grami, punktami gastronomicznymi i strefą dla dzieci. A o 20:30 Na Błoniach rzeki Netty będzie koncert „Lipcowi”.

W niedzielę (10.07.) o 21:00 na Podwórku Augustowskich Placówek Kultury, przy Rynku Zygmunta 9 będzie można obejrzeć film dokumentalny “A może tego nie wolno mówić”. Reżyserem filmu jest Jacek Petrycki, który w latach 80. dotarł do rodzin osób zaginionych w Obławie i zebrał ich relacje. Następnie taśmy filmowe wywiózł do Anglii, gdzie film mógł być legalnie wyświetlany.

W poniedziałek (11.07.) o 18 można wziąć udział w “Spacerze Śladami Obławy Augustowskiej”. Przewodnikiem będzie lokalny historyk, sympatyk Augustowszczyzny – Łukasz Faszcza z Instytutu Pileckiego w Augustowie. Start spod Kolumny na Rynku Zygmunta Augusta.

W poniedziałek (12.07.) w Dniu Pamięci Ofiar Obławy Augustowskiej odbędzie się o 16:00 Wernisaż wystawy “Lipcowi. Twarze ofiar Obławy Augustowskiej” na Błoniach nad rzeką Nettą, o 17:00 Marsz Pamięci Ofiar Obławy Augustowskiej z Błoni nad rzeką Nettą pod Dom Turka dawną siedzibę NKWD i UB, jedno z miejsc przetrzymywania ofiar Obławy, o 18:00 Uroczysta Msza Święta w intencji Ofiar Obławy Augustowskiej w Bazylice Najświętszego Serca Jezusowego w Augustowie.

W lipcu 1945 roku Armia Czerwona przeprowadziła eliminację polskiego podziemia niepodległościowego. Armia Czerwona wspierana była przez oddziały Ludowego Wojska Polskiego oraz funkcjonariuszy Urzędu Bezpieczeństwa (UB). Przeprowadzili na terenie Puszczy Augustowskiej szeroką akcję pacyfikacyjną wymierzoną w polskie podziemie niepodległościowe, określaną mianem Obławy Augustowskiej. Obława Augustowska była największą masową zbrodnią na narodzie polskim po zakończeniu II wojny światowej.

Celem akcji była fizyczna eliminacja oddziałów podziemia niepodległościowego. Ofiarami Sowietów stały się również osoby podejrzane o kontakty z polską partyzantką. Według ustaleń historyków w sumie zatrzymano ponad 7 tysięcy osób, część z nich więziono i poddawano brutalnemu śledztwu. Ok. 600 osób było zaginionych i nigdy nie powróciło do domów. Ich dalsze losy oraz miejsce pochówku nie są do dziś znane. Śledztwo w tej sprawie prowadzi Oddziałowa Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Białymstoku.

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ustanowił 12 lipca Dniem Pamięci Ofiar Obławy Augustowskiej. (hk)