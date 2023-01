760 mln złotych wypłaconych na dzieci w Podlaskiem

Styczeń 12, 2023

760 mln zł wypłaconych na dzieci w Podlaskiem, fot. Katarzyna Cichoń

760 mln złotych wypłacił w 2022 roku w województwie podlaskim Zakład Ubezpieczeń Społecznych na programy pomocowe dla rodziców.

Mowa o świadczeniu wychowawczym 500 plus, rodzinnym kapitale opiekuńczym, dofinansowaniu do pobytu w żłobku, a także wyprawce szkolnej.

Zdecydowana większość tej sumy to comiesięczne wypłaty w ramach 500 plus.

– W ubiegłym roku – na okres świadczeniowy trwający od 1 czerwca 2022 do 31 maja 2023 – do ZUS w Białymstoku wpłynęło ponad 147 tys. wniosków, na 235 tys. dzieci, a kwota wypłat zrealizowanych do 30 listopada 2022 r. wyniosła 620 mln złotych – informuje Katarzyna Krupicka regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa podlaskiego.

Warto wiedzieć, że na kolejny okres świadczeniowy, tj. od czerwca wnioski będzie można składać już od lutego.

Z kolei z początkiem kwietnia można będzie ubiegać się o dofinansowanie opłaty za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna. To maksymalnie 400 złotych miesięcznie na dziecko. Wnioski o 300 plus na tzw. wyprawkę szkolną dziecka będzie można składać zaś od lipca. (mt)