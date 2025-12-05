Home Wiadomości 74-latka z 40 zarzutami oszustwa. Wyłudziła ponad 1,4 mln zł metodą „na żołnierza”, „na lekarza” i fałszywe inwestycje

74-latka z 40 zarzutami oszustwa. Wyłudziła ponad 1,4 mln zł metodą „na żołnierza”, „na lekarza” i fałszywe inwestycje

Męźczyzna paci kartą przez aplikację telefoniczną źródło: canva
Policjanci z Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku zatrzymali 74-letnią mieszkankę Konina, podejrzaną o udział w ogólnopolskim procederze oszustw internetowych. Kobieta usłyszała aż 40 zarzutów, a straty pokrzywdzonych przekroczyły 1 400 000 zł. Śledczy podkreślają, że seniorka początkowo sama padła ofiarą cyberprzestępców, jednak później została przez nich wciągnięta do przestępczej działalności.

 

Oszuści podszywali się pod żołnierzy, lekarzy i inwestorów

Według ustaleń policji, grupa przestępcza działała na terenie całej Polski, wykorzystując różne scenariusze manipulacji. Oszuści podawali się m.in. za:

  • amerykańskich żołnierzy,

  • lekarzy,

  • dziennikarzy,

  • inżynierów,

  • rzekomych ekspertów inwestycyjnych lub pracowników giełdy.

Najczęściej nawiązywali relacje z kobietami – głównie starszymi – tworząc pozory bliskości, deklarując uczucia i planując fikcyjne spotkania. Gdy zdobyli zaufanie ofiary, prosili o pieniądze: na rzekome problemy finansowe, koszty podróży czy opłaty związane z przesyłką paczek.

74-latka była ogniwem przestępczej siatki

Zatrzymana kobieta miała za zadanie odnaleźć kolejne ofiary, prowadzić z nimi korespondencję i nakłaniać do przelewów na swoje konto. Pieniądze te — zgodnie z instrukcjami oszustów — zamieniała na kryptowalutę bitcoin i przekazywała na wskazane portfele.

Według śledczych seniorka stała się dla siebie „stałym źródłem dochodu” – zatrzymywała około 20% wpłat, co w skali całego procederu dało jej bardzo wysokie zarobki.

40 kobiet oszukanych na ponad 1,4 mln zł

Ofiarami tej grupy przestępczej padło 40 kobiet z całej Polski. Większość z nich to seniorki, które zaufały pozornie zaangażowanym emocjonalnie rozmówcom.

Policja podkreśla, że skala wyłudzeń oraz sposób działania świadczą o bardzo dobrze zorganizowanej strukturze przestępczej.

Grozi jej do 15 lat więzienia

Zatrzymana 74-latka odpowie teraz przed sądem. Za udział w oszustwach na tak dużą skalę grozi jej kara nawet do 15 lat pozbawienia wolności.

Śledczy apelują o ostrożność i przypominają, że żaden prawdziwy żołnierz, lekarz ani inwestor nie prosi w internecie o pieniądze ani dostęp do konta. Jeśli pojawiają się podobne żądania — to niemal na pewno oszustwo.

(pc)

