70 lat minęło. Uniwersytet Medyczny w Białymstoku przez rok będzie świętował swój jubileusz

Luty 3, 2020

fot. Ewelina Andrzejewska fot. Ewelina Andrzejewska

„Przyszłość należy do nas” – pod takim hasłem Uniwersytet Medyczny w Białymstoku świętuje jubileusz 70-lecia.

Uczelnia założona została 3 lutego 1950 roku jako Akademia Lekarska, po miesiącu przemianowano ją na Akademię Medyczną, a od 2008 roku jest już Uniwersytetem Medycznym. Obchody będą zróżnicowane. W programie jest bal absolwentów, wystawa, quiz wiedzy o UMB, czy imprezy skierowane do studentów. Jednym z takich działań jest również portal, na którym umieszczane są sylwetki pracowników oraz ich osiągnięcia. Strona zawiera także informacje związane z historią uczelni.

– Z jednej strony chcemy mówić o historii, chcemy mówić o naszych poprzednikach, ale z drugiej strony najważniejsze jest to, co jest teraz i co będzie w przyszłości, czyli rozwój uczelni. Chcemy też docenić naszych pracowników dlatego pojawił się pomysł, żeby każdego z nich umieścić na platformie w postaci zdjęcia czy wywiadu. Oczywiście ten proces będzie trwał kilka miesięcy. Obchody zaplanowane są na rok. Kulminacją będzie inauguracja roku akademickiego i zjazd absolwentów. Nasze muru opuściło 30 tys. osób – mówił rektor prof. Adam Krętowski.

Rzecznik Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku Marcin Tomkiel dodaje, że w każdym miesiącu zaplanowane jest inne wydarzenie jubileuszowe.

– Oprócz tego bogaty kalendarz wydarzeń. Praktycznie w każdym miesiącu tego roku będą się działy ciekawe rzeczy. Będziemy organizowali quiz wiedzy na temat UMB, mamy również konkurs na nazwę budynku dawnej, historycznej oranżerii przy ul. Mickiewicza. Bardzo bogate życie studenckie, czyli imprezy medykaliowe przez cały maj. Dla mieszkańców przygotowaliśmy również wystawę jubileuszową, którą chcemy zaprezentować w czerwcu na Rynku Kościuszki. Wspólnie z Narodowym Bankiem Polskim pokażemy jesienią monetę okolicznościową z wizerunkiem Pałacu Branickich. A na koniec roku, jako podsumowanie, wieczór filmowy związany właśnie z uczelnią – wymieniał Marcin Tomkiel.

Na portal jubileuszowy można przejść poprzez stronę Uniwersytetu Medycznego. Obecnie na UMB studiuje blisko 5.5 tysiąca studentów. (ea/mc)