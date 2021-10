7 tys. osób zwiedziło już Muzeum Pamięci Sybiru w Białymstoku

Październik 19, 2021

fot. Krzysztof Karpiński

Minął miesiąc od otwarcia Muzeum Pamięci Sybiru w Białymstoku. Przez ten czas instytucję odwiedziło blisko 7 tysięcy osób, z czego 2 tysiące tylko w pierwszych trzech dniach działania instytucji.

Częstymi gośćmi placówki na białostockiej Węglówce są uczniowie. – Na razie zaobserwowaliśmy bardzo duże zainteresowanie grup szkolnych, zwłaszcza w godzinach przedpołudniowych. Bardzo chętnie też przychodzą do nas osoby starsze, i to zarówno grupy, jak i osoby indywidualne. Przede wszystkim są też goście, do których w sposób szczególny kierujemy ofertę Muzeum Pamięci Sybiru, czyli Sybiracy. Przyjeżdżają do nas nie tylko z Polski, ale także spoza granic naszego kraju – mówi Monika Szarejko z Muzeum Pamięci Sybiru. Wielu Sybiraków przywozi rodzinne pamiątki, które chcą przekazać do muzealnych zbiorów.

Wystawę stałą Muzeum można oglądać od wtorku do niedzieli między 9.30 a 17.00. Natomiast w soboty ekspozycję można zwiedzać między 12.30 a 20.00.

Muzeum dba o dostępność dla osób z niepełnosprawnościami. Wyposażone jest m.in. w pętle indukcyjne dla osób niesłyszących (zarówno w kasach, jak i na wystawie) czy trójwymiarowe modele eksponatów dla osób niewidomych. Na osoby z ograniczeniami ruchowymi czekają chodziki i wózki inwalidzkie. Goście potrzebujący wyciszenia mogą skorzystać ze specjalnie przygotowanego dla nich pokoju.

Wizytę w Muzeum Pamięci Sybiru można połączyć z zakupami w muzealnym sklepie zaopatrzonym w liczne publikacje. Na gości czeka także restauracja Mozaika oferująca tradycyjne dania kuchni kresowej w nowoczesnym wydaniu.

Muzeum Pamięci Sybiru to jedyne muzeum w kraju opowiadające historię polskiej obecności na Sybirze: od carskich zsyłek w głąb Rosji po represje i zbrodnie sowieckie. Otwarcie placówki odbyło się 17 września w 82. rocznicę agresji ZSRR na Polskę, a także w obchodzony tego dnia Dzień Sybiraka. (mt)