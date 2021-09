7 dekad Biblioteki Politechniki Białostockiej

Wrzesień 9, 2021

fot. Katarzyna Cichoń/Politechnika Białostocka fot. Katarzyna Cichoń/Politechnika Białostocka

Biblioteka Politechniki Białostockiej obchodzi 70-lecie. Dziś to największa biblioteka naukowo-techniczna w regionie Polski północno-wschodniej.

– W moim odczuciu Bibliotekę tworzą ludzie, a my mamy prężny zespół, bardzo merytoryczny, bardzo empatyczny, ludzi fachowych, oddanych swojej pracy. Mamy niesamowite zbiory gromadzone przez 70 lat. I co równie ważne wspaniałą siedzibę, którą pokochali pracownicy i studenci uczelni. To jest punkt na mapie naszego kampusu, ale też na mapie Białegostoku, rozpoznawalny także w kraju i nawet na świecie, z uwagi na licznych przybywających na Politechnikę studentów zagranicznych – podkreślała rektor Politechniki Białostockiej, dr hab. inż. Marka Kosior-Kazberuk, prof. PB.

Biblioteka Politechniki Białostockiej powstała w 1951 roku, krótko po utworzeniu Wieczorowej Szkoły Inżynierskiej, z której wywodzi się uczelnia. Pierwszy zbiór, czyli około 2 tysięcy książek technicznych, przekazała bibliotece Naczelna Organizacja Techniczna. Ta sama instytucja, która zdecydowała o założeniu uczelni technicznej w Białymstoku.

– Zaczynaliśmy bardzo skromnie, a nasze początki były trudne. Biblioteka oprócz tego, że nie miała księgozbioru, to miała też bardzo skromne warunki lokalowe. Byliśmy w różnych lokalizacjach, na ulicach: Białej, Grunwaldzkiej, Żółtej. Potem w 1980 roku Biblioteka przeprowadziła się na kampus PB. Pomieszczeń swoich użyczył nam Wydział Mechaniczny, by w 2012 roku już przeprowadzić się do własnych, przestronnych nowoczesnych, funkcjonalnych pomieszczeń – mówi dyrektor Biblioteki Politechniki Białostockiej, Maria Czyżewska.

Dziś zbiory Biblioteki PB to ponad 420 tys. woluminów, z czego ponad 50 tysięcy jest w wolnym dostępie.

W ramach obchodów jubileuszu biblioteki zorganizowano ogólnopolską debatę na temat przyszłości bibliotek akademickich. (mt)

Relację z obchodów 70-lecia Biblioteki PB przygotowała Julitta Grzywa: