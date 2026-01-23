60 lat białowieskich plenerów malarskich w Operze i Filharmonii Podlaskiej. Posłuchaj rozmowy z Januszem Żabiukiem!

23 stycznia, 2026

Janusz Żabiuk fot. Paweł Cybulski

To będzie spotkanie ze sztuką, która wyrasta z Podlasia, ale od dekad ma znaczenie ogólnopolskie i międzynarodowe. W Operze i Filharmonii Podlaskiej w Białymstoku otwarta zostanie wystawa „60 lat białowieskich plenerów malarskich”, ukazująca dorobek artystów tworzących w jednym z najbardziej inspirujących miejsc w Polsce – Puszczy Białowieskiej.

Białowieskie plenery malarskie – historia i znaczenie

Białowieskie plenery malarskie rozpoczęły się w 1965 roku i bardzo szybko zyskały rangę jednego z najważniejszych wydarzeń artystycznych w kraju. Jak podkreśla Janusz Żabiuk, kurator wystawy, były one istotnym punktem odniesienia dla środowiska twórczego Białegostoku i całej Polski.

– Białowieża była jednym z pierwszych miejsc w Polsce, gdzie organizowano plenery malarskie na taką skalę. Przyjeżdżali tu artyści z całego kraju, także ci, którzy później zostawali rektorami Akademii Sztuk Pięknych – zaznacza kurator.

Plenery dawały artystom przestrzeń do swobodnej wymiany myśli, emocji i doświadczeń, a niezwykła atmosfera Puszczy Białowieskiej sprzyjała twórczym poszukiwaniom.

Białowieża – miejsce, które inspiruje artystów

Białowieża od lat postrzegana jest jako miejsce wyjątkowe, a nawet – jak mówią niektórzy – miejsce mocy. Jej natura działa nie tylko na artystów, ale to właśnie oni, dzięki swojej wrażliwości, potrafią przełożyć to doświadczenie na język sztuki.

– Artyści nie odwzorowują świata dosłownie. Pokazują go takim, jakim widzą go przez pryzmat emocji i własnych przeżyć – podkreśla Janusz Żabiuk.

Reaktywacja plenerów i współczesna odsłona

Po latach przerwy białowieskie plenery malarskie zostały reaktywowane przez Fundację Marchand. W latach 2023, 2024 i 2025 odbyły się kolejne edycje, w których wzięli udział artyści z różnych części Polski – m.in. z Warszawy, Gdańska, Lublina, Torunia, Krosna czy Dzierżoniowa.

Choć zmieniły się czasy, idea plenerów pozostała ta sama: twórcza wolność, dialog i wspólne przeżywanie sztuki. Jak zaznacza kurator, współczesne plenery w niewielkim stopniu różnią się od tych sprzed dekad – artyści nadal są pełni emocji, niezależności i otwartości.

Co zobaczymy na wystawie?

Na wystawie „60 lat białowieskich plenerów malarskich” zaprezentowanych zostanie 51 obrazów autorstwa 26 artystów:

13 twórców związanych z plenerem białowieskim 2025

13 artystów z plenerów historycznych z lat 60., 70. i 80.

Dialog między przeszłością a teraźniejszością

Jednym z kluczowych założeń wystawy jest dialog między sztuką dawną i współczesną. Zwiedzający będą mogli porównać prace sprzed kilkudziesięciu lat z tymi powstałymi współcześnie i zastanowić się, jak zmienił się język artystyczny oraz sposób postrzegania świata.

To także okazja do refleksji nad tym, czy dzieła z lat 60., 70. i 80. są dziś łatwiejsze czy trudniejsze w odbiorze niż sztuka współczesna.

Gdzie i kiedy oglądać wystawę?

Miejsce: Opera i Filharmonia Podlaska w Białymstoku

Wernisaż: sobota, 24 stycznia , godz. 16:00

Czas trwania wystawy: do 26 lutego

Lokalizacja ekspozycji: sala wystawowa Opery i Filharmonii Podlaskiej

Wystawę wspierają Województwo Podlaskie oraz Miasto Białystok.

