6 Wspaniałych. Konkurs na Najlepszego Dydaktyka na Politechnice Białostockiej

Listopad 11, 2022

Adrian Twardowski, fot. Małgorzata Turecka Adrian Twardowski, fot. Małgorzata Turecka

Studenci Politechniki Białostockiej organizują „Konkurs na Najlepszego Dydaktyka” swojej uczelni. Tytułem tym nagrodzonych zostanie sześciu nauczycieli akademickich – po jednym z każdego wydziału.

– Pomysł zaczęła nasza Komisja Dydaktyki i Kształcenia. (…) Chcielibyśmy jako studenci, tych naszych najlepszych prowadzących, których często kochamy, ubóstwiamy, dodatkowo nagrodzić i dać też studentom możliwość wybrania osoby, która poświęca się dla nich – mówi Adrian Twardowski, przewodniczący Parlamentu Studentów Politechniki Białostockiej.

Do wtorku (15.11) można jeszcze zgłaszać swoich kandydatów. Później odbędzie się głosowanie. Każdy student będzie mógł oddać tylko jeden głos. Szczegóły są tutaj.

– Wybór zapewne będzie ciężki. Myślę, że w obrębie każdego wydziału będzie bardzo mocna walka, ale mnie to cieszy, bo im więcej nauczycieli, którzy mogą walczyć o tytuł najlepszego, to znaczy, że nasza Politechnika jak najbardziej dba o to kształcenie i się rozwija – dodaje Adrian Twardowski. – Jeżeli mamy wielu kandydatów na tytuł najlepszego dydaktyka, to moim zdaniem jest to wyjątkowe szczęście i tym większy zaszczyt dla osoby, która tytuł otrzyma.

Laureaci konkursu zostaną uhonorowani podczas uroczystości święta Politechniki Białostockiej, 1 grudnia. (mt)

Z Adrianem Twardowskim, przewodniczącym Parlamentu Studentów Politechniki Białostockiej rozmawiała Małgorzata Turecka: